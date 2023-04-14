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США испытали лазерную систему ПВО для уничтожения БПЛА - РИА Новости, 14.04.2023
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12:12 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/pvo-1865276003.html
США испытали лазерную систему ПВО для уничтожения БПЛА
США испытали лазерную систему ПВО для уничтожения БПЛА - РИА Новости, 14.04.2023
США испытали лазерную систему ПВО для уничтожения БПЛА
Военные США успешно испытали прототип лазерной системы ПВО ближнего действия, предназначенной для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:12
2023-04-14T12:12
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Военные США успешно испытали прототип лазерной системы ПВО ближнего действия, предназначенной для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает издание Defense News со ссылкой на главу Управления армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям Роберта Рэша. Как уточняет издание, испытания лазера, выбранного для оснащения боевых машин Stryker, проводились на крупном полигоне Юма в штате Аризона. По словам Рэша, лазеры хорошо справляются с беспилотниками, однако остаются некоторые сложности с поражением ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов. Глава управления также заявил, что стоимость разработки таких систем ПВО довольно высока, однако один выстрел из нее обходится намного дешевле, чем использование обычных снарядов, пишет издание. По информации Defense News, ранее армия США получила первые два прототипа лазерной установки Directed Energy Maneuver-SHORAD после проведения испытаний в начале этого года, еще два должны поступить позднее. Уточняется, что военные продолжат проводить испытания в 2023 году, после чего приступят к разработке тактики и техники использования оружия.
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в мире, сша, оружие, пво, бпла, аризона
В мире, США, Оружие, ПВО, БПЛА, Аризона
США испытали лазерную систему ПВО для уничтожения БПЛА

США испытали прототип лазерной системы ПВО для уничтожения БПЛА на ближних дистанциях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Военные США успешно испытали прототип лазерной системы ПВО ближнего действия, предназначенной для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает издание Defense News со ссылкой на главу Управления армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям Роберта Рэша.
«
"Сбитые дроны усеяли полигон… в Аризоне во время боевой стрельбы прототипов системы ПВО ближнего действия на базе (бронетранспортеров - ред.) Stryker с лазерами мощностью в 50 киловатт", - пишет издание.
Как уточняет издание, испытания лазера, выбранного для оснащения боевых машин Stryker, проводились на крупном полигоне Юма в штате Аризона.
По словам Рэша, лазеры хорошо справляются с беспилотниками, однако остаются некоторые сложности с поражением ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов.
Глава управления также заявил, что стоимость разработки таких систем ПВО довольно высока, однако один выстрел из нее обходится намного дешевле, чем использование обычных снарядов, пишет издание.
По информации Defense News, ранее армия США получила первые два прототипа лазерной установки Directed Energy Maneuver-SHORAD после проведения испытаний в начале этого года, еще два должны поступить позднее. Уточняется, что военные продолжат проводить испытания в 2023 году, после чего приступят к разработке тактики и техники использования оружия.
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