https://ria.ru/20230414/pvo-1865276003.html

США испытали лазерную систему ПВО для уничтожения БПЛА

США испытали лазерную систему ПВО для уничтожения БПЛА - РИА Новости, 14.04.2023

США испытали лазерную систему ПВО для уничтожения БПЛА

Военные США успешно испытали прототип лазерной системы ПВО ближнего действия, предназначенной для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:12

2023-04-14T12:12

2023-04-14T12:12

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Военные США успешно испытали прототип лазерной системы ПВО ближнего действия, предназначенной для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает издание Defense News со ссылкой на главу Управления армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям Роберта Рэша. Как уточняет издание, испытания лазера, выбранного для оснащения боевых машин Stryker, проводились на крупном полигоне Юма в штате Аризона. По словам Рэша, лазеры хорошо справляются с беспилотниками, однако остаются некоторые сложности с поражением ракет, а также артиллерийских и минометных снарядов. Глава управления также заявил, что стоимость разработки таких систем ПВО довольно высока, однако один выстрел из нее обходится намного дешевле, чем использование обычных снарядов, пишет издание. По информации Defense News, ранее армия США получила первые два прототипа лазерной установки Directed Energy Maneuver-SHORAD после проведения испытаний в начале этого года, еще два должны поступить позднее. Уточняется, что военные продолжат проводить испытания в 2023 году, после чего приступят к разработке тактики и техники использования оружия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, оружие, пво, бпла, аризона