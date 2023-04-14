https://ria.ru/20230414/pvo-1865226315.html

СМИ: Киев до июня не получит систему ПВО, обещанную ему Италией и Францией

СМИ: Киев до июня не получит систему ПВО, обещанную ему Италией и Францией - РИА Новости, 14.04.2023

СМИ: Киев до июня не получит систему ПВО, обещанную ему Италией и Францией

Киев как минимум до начала лета не получит систему противовоздушной обороны Samp/T, обещанную Парижем и Римом, сообщила газета Politico со ссылкой на утекшие в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:28

2023-04-14T09:28

2023-04-14T10:22

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сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Киев как минимум до начала лета не получит систему противовоздушной обороны Samp/T, обещанную Парижем и Римом, сообщила газета Politico со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона. О том, что Киеву планируется передать первую европейскую противоракетную систему большой дальности франко-итальянской разработки Samp/T c зенитными ракетами "Астер" (в модификации "Астер-30"), Минобороны Франции сообщило в начале февраля. Как отмечал глава МИД Италии Антонио Таяни, вооружение может быть развернуто уже через семь-восемь недель.Общая стоимость системы оценивается в 800 миллионов евро.Накануне генпрокурор США Меррик Гарланд сообщил о задержании 21-летнего служащего ВВС Нацгвардии Джека Дугласа Тейшейру в связи с предполагаемым участием в утечке секретных документов Пентагона. При этом, по словам Гарланда, расследование продолжается.В материалах, попавших в соцсети, описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США выступают стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают ситуацию. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230414/oruzhie-1865221720.html

https://ria.ru/20230412/putin-1864811434.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато