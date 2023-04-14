СМИ: Киев до июня не получит систему ПВО, обещанную ему Италией и Францией
СМИ: система ПВО, которую Италия и Франция должны передать Киеву, не будет готова до июня
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Киев как минимум до начала лета не получит систему противовоздушной обороны Samp/T, обещанную Парижем и Римом, сообщила газета Politico со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.
О том, что Киеву планируется передать первую европейскую противоракетную систему большой дальности франко-итальянской разработки Samp/T c зенитными ракетами "Астер" (в модификации "Астер-30"), Минобороны Франции сообщило в начале февраля. Как отмечал глава МИД Италии Антонио Таяни, вооружение может быть развернуто уже через семь-восемь недель.
Общая стоимость системы оценивается в 800 миллионов евро.
Накануне генпрокурор США Меррик Гарланд сообщил о задержании 21-летнего служащего ВВС Нацгвардии Джека Дугласа Тейшейру в связи с предполагаемым участием в утечке секретных документов Пентагона. При этом, по словам Гарланда, расследование продолжается.
В материалах, попавших в соцсети, описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США выступают стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают ситуацию. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.