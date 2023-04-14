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Путин поприветствовал участников акции "Вахта Памяти 2023" - РИА Новости, 14.04.2023
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10:44 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/putin-1865247054.html
Путин поприветствовал участников акции "Вахта Памяти 2023"
Путин поприветствовал участников акции "Вахта Памяти 2023" - РИА Новости, 14.04.2023
Путин поприветствовал участников акции "Вахта Памяти 2023"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного открытия всероссийской акции "Вахта Памяти 2023", приуроченной к десятилетию создания... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:44
2023-04-14T10:44
общество
россия
владимир путин
донбасс
поисковое движение россии
вахта памяти
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного открытия всероссийской акции "Вахта Памяти 2023", приуроченной к десятилетию создания общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что за прошедшие годы движение объединило вокруг своих благородных задач десятки тысяч добровольцев – неравнодушных, искренне любящих Родину людей. Российский лидер подчеркнул, что многогранная, истинно подвижническая деятельность, активное участие в таких масштабных проектах, как "Без срока давности", #МыВместесДонбассом, сегодня исключительно важны и для государства, и для общества, и для патриотического воспитания подрастающего поколения. Кроме того, президент выделил участников движения, которые сегодня на передовой, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию.
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общество, россия, владимир путин, донбасс, поисковое движение россии, вахта памяти
Общество, Россия, Владимир Путин, Донбасс, Поисковое движение России, Вахта памяти
Путин поприветствовал участников акции "Вахта Памяти 2023"

Путин поприветствовал участников торжественного открытия акции "Вахта Памяти 2023"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду
Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного открытия всероссийской акции "Вахта Памяти 2023", приуроченной к десятилетию создания общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Приветствую вас на торжественном открытии Всероссийской акции "Вахта Памяти 2023" и поздравляю с 10-летием создания Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что за прошедшие годы движение объединило вокруг своих благородных задач десятки тысяч добровольцев – неравнодушных, искренне любящих Родину людей.
«
"По зову сердца они занимаются значимым, в высшей степени востребованным делом – ведут поисковую работу в разных регионах нашей страны, в том числе на Донбассе, помогают родственникам узнать о судьбе их близких, возвращают из забытья имена павших героев, ухаживают за воинскими мемориалами и захоронениями", - отмечается в сообщении.
Российский лидер подчеркнул, что многогранная, истинно подвижническая деятельность, активное участие в таких масштабных проектах, как "Без срока давности", #МыВместесДонбассом, сегодня исключительно важны и для государства, и для общества, и для патриотического воспитания подрастающего поколения. Кроме того, президент выделил участников движения, которые сегодня на передовой, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинДонбассПоисковое движение РоссииВахта памяти
 
 
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