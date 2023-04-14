https://ria.ru/20230414/putin-1865247054.html

Путин поприветствовал участников акции "Вахта Памяти 2023"

Путин поприветствовал участников акции "Вахта Памяти 2023" - РИА Новости, 14.04.2023

Путин поприветствовал участников акции "Вахта Памяти 2023"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного открытия всероссийской акции "Вахта Памяти 2023", приуроченной к десятилетию создания... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:44

2023-04-14T10:44

2023-04-14T10:44

общество

россия

владимир путин

донбасс

поисковое движение россии

вахта памяти

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного открытия всероссийской акции "Вахта Памяти 2023", приуроченной к десятилетию создания общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что за прошедшие годы движение объединило вокруг своих благородных задач десятки тысяч добровольцев – неравнодушных, искренне любящих Родину людей. Российский лидер подчеркнул, что многогранная, истинно подвижническая деятельность, активное участие в таких масштабных проектах, как "Без срока давности", #МыВместесДонбассом, сегодня исключительно важны и для государства, и для общества, и для патриотического воспитания подрастающего поколения. Кроме того, президент выделил участников движения, которые сегодня на передовой, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию.

https://ria.ru/20230131/programma-1848750940.html

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донбасс

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общество, россия, владимир путин, донбасс, поисковое движение россии, вахта памяти