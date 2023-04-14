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В Британии раскрыли, как Путин ответит на провал Байдена
В Британии раскрыли, как Путин ответит на провал Байдена - РИА Новости, 14.04.2023
В Британии раскрыли, как Путин ответит на провал Байдена
Попытка президента Джо Байдена навредить России с помощью прокси-войны будет иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов, пишет Джерард Бейкер в статье... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:11
2023-04-14T09:11
2023-04-14T10:57
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Попытка президента Джо Байдена навредить России с помощью прокси-войны будет иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов, пишет Джерард Бейкер в статье для The Times. "Байден поставил все фишки США и НАТО на победу в опосредованной войне против России или по крайней мере на то, чтобы загнать Владимира Путина в тупик. Неудача станет гуманитарной и политической катастрофой для Украины и ударом молота по авторитету и лидерству Америки", — говорится в публикации. По мнению автора, нынешние события в мире подчеркивают резкое снижение статуса американской сверхдержавы. "Руководство Белого дома понесло еще больший ущерб на этой неделе из-за демонстрации Эммануэлем Макроном (президент Франции. — Прим. ред.) братской привязанности к Си Цзиньпину, лидеру Китая, и заявления лидера Пятой республики о том, что Европа не должна быть просто "последователем" политики США", — считает Бейкер.Кроме того, отметил он, Байден привел в ярость израильское правительство вмешательством в национальную политику, о чем стало известно из утекших в Сеть секретных данных. К тому же был нанесен ущерб связям с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.Все это происходит на фоне унизительного ухода США из Афганистана менее двух лет назад и предательства союзников в регионе, заключил автор.
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в мире, сша, джо байден, владимир путин, эммануэль макрон, нато, москва, россия
В мире, США, Джо Байден, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, Москва, Россия
В Британии раскрыли, как Путин ответит на провал Байдена
The Times: победа Путина над Байденом станет для США ударом молота
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Попытка президента Джо Байдена навредить России с помощью прокси-войны будет иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов, пишет Джерард Бейкер в статье для The Times
.
"Байден поставил все фишки США и НАТО на победу в опосредованной войне против России или по крайней мере на то, чтобы загнать Владимира Путина в тупик. Неудача станет гуманитарной и политической катастрофой для Украины и ударом молота по авторитету и лидерству Америки", — говорится в публикации.
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По мнению автора, нынешние события в мире подчеркивают резкое снижение статуса американской сверхдержавы.
"Руководство Белого дома понесло еще больший ущерб на этой неделе из-за демонстрации Эммануэлем Макроном (президент Франции. — Прим. ред.) братской привязанности к Си Цзиньпину, лидеру Китая, и заявления лидера Пятой республики о том, что Европа не должна быть просто "последователем" политики США", — считает Бейкер.
Кроме того, отметил он, Байден привел в ярость израильское правительство вмешательством в национальную политику, о чем стало известно из утекших в Сеть секретных данных. К тому же был нанесен ущерб связям с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Все это происходит на фоне унизительного ухода США из Афганистана менее двух лет назад и предательства союзников в регионе, заключил автор.
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