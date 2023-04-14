https://ria.ru/20230414/pugacheva-1865250208.html

"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой

"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой - РИА Новости, 14.04.2023

"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню "Алла будет петь", посвященную своей матери Алле Пугачевой. О релизе артистка сообщила в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:04

2023-04-14T11:04

2023-04-14T11:04

шоубиз

кристина орбакайте

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню "Алла будет петь", посвященную своей матери Алле Пугачевой. О релизе артистка сообщила в своем телеграм-канале. В припеве нового трека звучат строки: "Камни будут с неба лететь — Алла будет петь, крылья будут сзади гореть — Алла будет петь". Певица добавила, что песня доступна на всех цифровых площадках.После начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Тель-Авив вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230402/zamok-1862230640.html

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2023

Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

кристина орбакайте, алла пугачева, шоу-бизнес, музыка, звезды, знаменитости