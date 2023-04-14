https://ria.ru/20230414/pugacheva-1865250208.html
"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой
"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой - РИА Новости, 14.04.2023
"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню "Алла будет петь", посвященную своей матери Алле Пугачевой. О релизе артистка сообщила в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:04
2023-04-14T11:04
2023-04-14T11:04
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кристина орбакайте
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню "Алла будет петь", посвященную своей матери Алле Пугачевой. О релизе артистка сообщила в своем телеграм-канале. В припеве нового трека звучат строки: "Камни будут с неба лететь — Алла будет петь, крылья будут сзади гореть — Алла будет петь". Певица добавила, что песня доступна на всех цифровых площадках.После начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Тель-Авив вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230402/zamok-1862230640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина орбакайте, алла пугачева, шоу-бизнес, музыка, звезды, знаменитости
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Шоу-бизнес, Музыка, звезды, Знаменитости
"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой
Кристина Орбакайте выпустила песню, посвященную матери Алле Пугачевой, "Алла будет петь"