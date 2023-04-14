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"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой - РИА Новости, 14.04.2023
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Шоубиз
 
11:04 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/pugacheva-1865250208.html
"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой
"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой - РИА Новости, 14.04.2023
"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню "Алла будет петь", посвященную своей матери Алле Пугачевой. О релизе артистка сообщила в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:04
2023-04-14T11:04
шоубиз
кристина орбакайте
алла пугачева
шоу-бизнес
музыка
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню "Алла будет петь", посвященную своей матери Алле Пугачевой. О релизе артистка сообщила в своем телеграм-канале. В припеве нового трека звучат строки: "Камни будут с неба лететь — Алла будет петь, крылья будут сзади гореть — Алла будет петь". Певица добавила, что песня доступна на всех цифровых площадках.После начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Тель-Авив вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. *Признан Минюстом иноагентом
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кристина орбакайте, алла пугачева, шоу-бизнес, музыка, звезды, знаменитости
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Шоу-бизнес, Музыка, звезды, Знаменитости
"Алла будет петь": Орбакайте выпустила песню, посвященную Пугачевой

Кристина Орбакайте выпустила песню, посвященную матери Алле Пугачевой, "Алла будет петь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева с дочерью, певицей Кристиной Орбакайте
Певица Алла Пугачева с дочерью, певицей Кристиной Орбакайте - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню "Алла будет петь", посвященную своей матери Алле Пугачевой. О релизе артистка сообщила в своем телеграм-канале.
«
"Алла будет петь" — это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!" — написала Орбакайте.
В припеве нового трека звучат строки: "Камни будут с неба лететь — Алла будет петь, крылья будут сзади гореть — Алла будет петь".
Певица добавила, что песня доступна на всех цифровых площадках.
После начала спецоперации Алла Пугачева улетела в Тель-Авив вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизКристина ОрбакайтеАлла ПугачеваШоу-бизнесМузыказвездыЗнаменитости
 
 
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