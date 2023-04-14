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В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы - РИА Новости, 14.04.2023
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15:09 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/proverka-1865352171.html
В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы
В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы - РИА Новости, 14.04.2023
В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы
Прокуратура Петербурга выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента с ребенком, над которым сверстники издевались, заставляя его лизать предметы на... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:09
2023-04-14T15:09
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Прокуратура Петербурга выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента с ребенком, над которым сверстники издевались, заставляя его лизать предметы на улице, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Ранее в сети появилось видеозапись, на которой запечатлено, как на улице сверстники приказывают мальчику взять в рот несъедобные предметы: палки, мусор, в том числе собачьи экскременты. По данным местных СМИ, это не единичный случай издевательства над данным ребенком. Отмечается, что в рамках проверки прокуратура планирует оценить деятельность уполномоченных органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Россия
В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы

Прокуратура Петербурга проведет проверку после видео с издевательствами над мальчиком

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Прокуратура Петербурга выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента с ребенком, над которым сверстники издевались, заставляя его лизать предметы на улице, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
«
"Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних, снятого на видео во дворе д. 5 корп. 3 на ул. Руднева", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в сети появилось видеозапись, на которой запечатлено, как на улице сверстники приказывают мальчику взять в рот несъедобные предметы: палки, мусор, в том числе собачьи экскременты. По данным местных СМИ, это не единичный случай издевательства над данным ребенком.
Отмечается, что в рамках проверки прокуратура планирует оценить деятельность уполномоченных органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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