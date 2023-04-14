https://ria.ru/20230414/proverka-1865352171.html
В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы
В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы - РИА Новости, 14.04.2023
В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы
Прокуратура Петербурга выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента с ребенком, над которым сверстники издевались, заставляя его лизать предметы на... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:09
2023-04-14T15:09
2023-04-14T15:09
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Прокуратура Петербурга выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента с ребенком, над которым сверстники издевались, заставляя его лизать предметы на улице, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Ранее в сети появилось видеозапись, на которой запечатлено, как на улице сверстники приказывают мальчику взять в рот несъедобные предметы: палки, мусор, в том числе собачьи экскременты. По данным местных СМИ, это не единичный случай издевательства над данным ребенком. Отмечается, что в рамках проверки прокуратура планирует оценить деятельность уполномоченных органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230414/arest-1865316651.html
санкт-петербург
выборгский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Россия
В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы
Прокуратура Петербурга проведет проверку после видео с издевательствами над мальчиком