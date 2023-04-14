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В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы

В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы - РИА Новости, 14.04.2023

В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы

Прокуратура Петербурга выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента с ребенком, над которым сверстники издевались, заставляя его лизать предметы на... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:09

2023-04-14T15:09

2023-04-14T15:09

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Прокуратура Петербурга выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента с ребенком, над которым сверстники издевались, заставляя его лизать предметы на улице, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Ранее в сети появилось видеозапись, на которой запечатлено, как на улице сверстники приказывают мальчику взять в рот несъедобные предметы: палки, мусор, в том числе собачьи экскременты. По данным местных СМИ, это не единичный случай издевательства над данным ребенком. Отмечается, что в рамках проверки прокуратура планирует оценить деятельность уполномоченных органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230414/arest-1865316651.html

санкт-петербург

выборгский район

россия

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происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия