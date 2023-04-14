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Проверка Тихоокеанского флота пройдет в три этапа, заявил Герасимов - РИА Новости, 14.04.2023
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11:13 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/proverka-1865255673.html
Проверка Тихоокеанского флота пройдет в три этапа, заявил Герасимов
Проверка Тихоокеанского флота пройдет в три этапа, заявил Герасимов - РИА Новости, 14.04.2023
Проверка Тихоокеанского флота пройдет в три этапа, заявил Герасимов
Внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа, на первом флот будет приведен в полную боевую готовность, сообщил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:13
2023-04-14T11:13
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа, на первом флот будет приведен в полную боевую готовность, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "Проверка проводится в три этапа. На первом этапе Тихоокеанский флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности "Полная". Органы военного управления примут решения по складывающейся обстановке, спланируют практические действия", - сказал Герасимов. Одновременно с этим силы и войска будут подготовлены к контрольным учениям и занятиям, а также выполнению боевых упражнений. Наряду с оценкой организации приведения в готовность и реального состояния сил и средств старшим контрольных групп поручено уделить особое внимание проверке готовности дежурных сил. "Также предстоит проверить дежурные силы и средства по ПВО, авиационные подразделения, решающие задачи совместно и в интересах Тихоокеанского флота", - добавил глава Генштаба.
https://ria.ru/20230414/flot-1865253672.html
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безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Проверка Тихоокеанского флота пройдет в три этапа, заявил Герасимов

Герасимов заявил, что внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа, на первом флот будет приведен в полную боевую готовность, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Проверка проводится в три этапа. На первом этапе Тихоокеанский флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности "Полная". Органы военного управления примут решения по складывающейся обстановке, спланируют практические действия", - сказал Герасимов.
Одновременно с этим силы и войска будут подготовлены к контрольным учениям и занятиям, а также выполнению боевых упражнений. Наряду с оценкой организации приведения в готовность и реального состояния сил и средств старшим контрольных групп поручено уделить особое внимание проверке готовности дежурных сил.
"Также предстоит проверить дежурные силы и средства по ПВО, авиационные подразделения, решающие задачи совместно и в интересах Тихоокеанского флота", - добавил глава Генштаба.
Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В проверке Тихоокеанского флота задействуют ВКС, заявил Шойгу
Вчера, 11:08
 
БезопасностьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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