https://ria.ru/20230414/proverka-1865255673.html

Проверка Тихоокеанского флота пройдет в три этапа, заявил Герасимов

Проверка Тихоокеанского флота пройдет в три этапа, заявил Герасимов - РИА Новости, 14.04.2023

Проверка Тихоокеанского флота пройдет в три этапа, заявил Герасимов

Внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа, на первом флот будет приведен в полную боевую готовность, сообщил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:13

2023-04-14T11:13

2023-04-14T11:13

безопасность

валерий герасимов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа, на первом флот будет приведен в полную боевую готовность, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. "Проверка проводится в три этапа. На первом этапе Тихоокеанский флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности "Полная". Органы военного управления примут решения по складывающейся обстановке, спланируют практические действия", - сказал Герасимов. Одновременно с этим силы и войска будут подготовлены к контрольным учениям и занятиям, а также выполнению боевых упражнений. Наряду с оценкой организации приведения в готовность и реального состояния сил и средств старшим контрольных групп поручено уделить особое внимание проверке готовности дежурных сил. "Также предстоит проверить дежурные силы и средства по ПВО, авиационные подразделения, решающие задачи совместно и в интересах Тихоокеанского флота", - добавил глава Генштаба.

https://ria.ru/20230414/flot-1865253672.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф