https://ria.ru/20230414/protest-1865475687.html

Во Франции призвали к демонстрации против пенсионной реформы по всей стране

Во Франции призвали к демонстрации против пенсионной реформы по всей стране - РИА Новости, 14.04.2023

Во Франции призвали к демонстрации против пенсионной реформы по всей стране

Французские профсоюзы призвали к "исключительной и народной" протестной акции против пенсионной реформы по всей стране 1 мая, говорится в коммюнике ведущего... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T22:27

2023-04-14T22:27

2023-04-14T22:27

в мире

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Французские профсоюзы призвали к "исключительной и народной" протестной акции против пенсионной реформы по всей стране 1 мая, говорится в коммюнике ведущего профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). "Профсоюзы призывают всех работниц и работников, молодежь и пенсионеров устроить 1 мая 2023 года день исключительной и народной акции протеста против пенсионной реформы и за социальную справедливость. Подобная межпрофессиональная демонстрация по поводу вопросов работы и пенсий является исторической для нашей страны", - сообщается в коммюнике, опубликованном в Twitter "Всеобщей конфедерации труда". В пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Эммануэль Макрон подпишет закон в ближайшие дни. В четверг по всей Франции прошла двенадцатая общенациональная протестная акция против повышения пенсионного возраста. По данным французского МВД, число протестующих в этот день составило 380 тысяч человек. На демонстрации в Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, произошли ожесточенные стычки манифестантов с полицией. Радикалы из движения black bloc использовали всевозможные самодельные взрывчатые вещества и коктейли Молотова, петарды и баллоны с краской. Они забрасывали полицейских крупными камнями и стеклянными бутылками. Полиция активно применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты для оттеснения манифестантов. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране.

https://ria.ru/20230414/protest-1865472071.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн