https://ria.ru/20230414/protest-1865472071.html

Полиция в Париже применила слезоточивый газ для подавления протеста

Полиция в Париже применила слезоточивый газ для подавления протеста - РИА Новости, 14.04.2023

Полиция в Париже применила слезоточивый газ для подавления протеста

Полиция применила слезоточивый газ для подавления протеста в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T21:49

2023-04-14T21:49

2023-04-14T22:11

в мире

париж

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

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ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для подавления протеста в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости.После одобрения пенсионной реформы Конституционным советом сотни людей собрались на несанкционированный митинг у здания мэрии в центре города. Вскоре манифестанты стали разбредаться по улицам, переворачивать и поджигать баки с мусором и стеклом, а также разбивать витрины магазинов.Полиция начала блокировать улицы и вытеснять митингующих. На некоторых перекрестках их взяли в кольцо. Пожарные бригады начали тушить пожары.В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала мощную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.Сегодня Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Глава государства промульгирует новый закон в течение 48 часов, а первые его меры начнут действовать уже 1 сентября.

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

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Слезоточивый газ и дубинки: столкновения полиции и протестующих на улицах Парижа Полиция в Париже применила слезоточивый газ для вытеснения протестующих с улиц города, после того как они, покинув площадь перед мэрией, устроили спонтанную хаотичную манифестацию. Вскоре после того, как площадь перед мэрией Парижа заполнилась, манифестанты стали хаотично разбредаться по улицам города. Они переворачивают и поджигают баки с мусором и стеклом, разбивают витрины магазинов. 2023-04-14T21:49 true PT0M43S

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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, элизабет борн