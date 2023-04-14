https://ria.ru/20230414/prokuror-1865401294.html
Ростовского прокурора арестовали по подозрению во взятке, сообщил источник
Ростовского прокурора арестовали по подозрению во взятке, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2023
Ростовского прокурора арестовали по подозрению во взятке, сообщил источник
Прокурор Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александр Алексеев арестован по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:11
2023-04-14T17:11
2023-04-14T17:12
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр – РИА Новости. Прокурор Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александр Алексеев арестован по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. Ранее другой источник агентства сообщил, что Алексеева задержали по подозрению в получении взятки.
https://ria.ru/20230411/pobory-1864480606.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ростовского прокурора арестовали по подозрению во взятке, сообщил источник
Прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Алексеева арестовали по делу о взятке