Ростовского прокурора арестовали по подозрению во взятке, сообщил источник

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"Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Алексееву в виде заключения по стражу. В СИЗО пробудет до 13 июня, на него завели уголовное дело за получение взятки, статья 290 УК РФ", - сказал собеседник.