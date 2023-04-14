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Ростовского прокурора арестовали по подозрению во взятке, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2023
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17:11 14.04.2023 (обновлено: 17:12 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/prokuror-1865401294.html
Ростовского прокурора арестовали по подозрению во взятке, сообщил источник
Ростовского прокурора арестовали по подозрению во взятке, сообщил источник - РИА Новости, 14.04.2023
Ростовского прокурора арестовали по подозрению во взятке, сообщил источник
Прокурор Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александр Алексеев арестован по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:11
2023-04-14T17:12
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр – РИА Новости. Прокурор Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александр Алексеев арестован по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. Ранее другой источник агентства сообщил, что Алексеева задержали по подозрению в получении взятки.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ростовского прокурора арестовали по подозрению во взятке, сообщил источник

Прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Алексеева арестовали по делу о взятке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники в зале суда
Наручники в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр – РИА Новости. Прокурор Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александр Алексеев арестован по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
Ранее другой источник агентства сообщил, что Алексеева задержали по подозрению в получении взятки.
«
"Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Алексееву в виде заключения по стражу. В СИЗО пробудет до 13 июня, на него завели уголовное дело за получение взятки, статья 290 УК РФ", - сказал собеседник.
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