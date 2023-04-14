https://ria.ru/20230414/pro-1865418008.html

Китай провел испытания системы ПРО на своей территории

Китай провел испытания системы ПРО на своей территории - РИА Новости, 14.04.2023

Китай провел испытания системы ПРО на своей территории

Китай в пятницу успешно провел испытания наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:57

2023-04-14T17:57

2023-04-14T17:57

в мире

китай

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Пекин, 14 апр - РИА Новости. Китай в пятницу успешно провел испытания наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории, говорится в сообщении министерства обороны КНР. Отмечается, что испытания носили оборонный характер и не были направлены против других стран.

https://ria.ru/20230410/pvo-1864124659.html

китай

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в мире, китай