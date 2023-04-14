Рейтинг@Mail.ru
Китай провел испытания системы ПРО на своей территории - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/pro-1865418008.html
Китай провел испытания системы ПРО на своей территории
Китай провел испытания системы ПРО на своей территории - РИА Новости, 14.04.2023
Китай провел испытания системы ПРО на своей территории
Китай в пятницу успешно провел испытания наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:57
2023-04-14T17:57
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570176987_904:384:2557:1314_1920x0_80_0_0_8d65c76e3a49647c93bc99219c947f01.jpg
Пекин, 14 апр - РИА Новости. Китай в пятницу успешно провел испытания наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории, говорится в сообщении министерства обороны КНР. Отмечается, что испытания носили оборонный характер и не были направлены против других стран.
https://ria.ru/20230410/pvo-1864124659.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570176987_1041:291:2557:1428_1920x0_80_0_0_73e56684572adc9724b093417b0f2db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай
В мире, Китай
Китай провел испытания системы ПРО на своей территории

Китай в пятницу успешно провел испытания наземной системы перехвата баллистических ракет

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытательный пуск ракеты системы ПРО
Испытательный пуск ракеты системы ПРО - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытательный пуск ракеты системы ПРО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Пекин, 14 апр - РИА Новости. Китай в пятницу успешно провел испытания наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории, говорится в сообщении министерства обороны КНР.
«
"Испытание достигло всех поставленных целей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что испытания носили оборонный характер и не были направлены против других стран.
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Минобороны заявили, что системы ПВО превосходят заявленные характеристики
10 апреля, 00:10
 
В миреКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала