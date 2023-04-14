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В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар
В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар - РИА Новости, 14.04.2023
В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар
Лесной пожар, пришедший из Казахстана и охвативший более 1 тысячи гектаров в Алтайском крае, локализован, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Рослесхоза. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:29
2023-04-14T08:29
2023-04-14T08:29
происшествия
алтайский край
казахстан
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лесной пожар, пришедший из Казахстана и охвативший более 1 тысячи гектаров в Алтайском крае, локализован, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Рослесхоза. В Рослесхозе также подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет. Как уточнили в ведомстве, пожар в Алтайский край перешел из Казахстана, из-за сильного порывистого ветра местные лесные пожарные не справились с возгоранием и "допустили переход" огня через государственную границу с Россией. В четверг власти региона отмечали, что пожар тушат сотни сотрудников лесоохраны и государственной противопожарной службы МЧС, под защиту взято село Бастан.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, казахстан, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Казахстан, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар
Рослесхоз сообщил о локализации в Алтайском крае лесного пожара, пришедшего из Казахстана