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В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар - РИА Новости, 14.04.2023
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08:29 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/pozhar-1865218900.html
В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар
В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар - РИА Новости, 14.04.2023
В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар
Лесной пожар, пришедший из Казахстана и охвативший более 1 тысячи гектаров в Алтайском крае, локализован, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Рослесхоза. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:29
2023-04-14T08:29
происшествия
алтайский край
казахстан
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лесной пожар, пришедший из Казахстана и охвативший более 1 тысячи гектаров в Алтайском крае, локализован, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Рослесхоза. В Рослесхозе также подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет. Как уточнили в ведомстве, пожар в Алтайский край перешел из Казахстана, из-за сильного порывистого ветра местные лесные пожарные не справились с возгоранием и "допустили переход" огня через государственную границу с Россией. В четверг власти региона отмечали, что пожар тушат сотни сотрудников лесоохраны и государственной противопожарной службы МЧС, под защиту взято село Бастан.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
алтайский край
казахстан
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происшествия, алтайский край, казахстан, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Казахстан, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар

Рослесхоз сообщил о локализации в Алтайском крае лесного пожара, пришедшего из Казахстана

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лесной пожар, пришедший из Казахстана и охвативший более 1 тысячи гектаров в Алтайском крае, локализован, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Рослесхоза.
«
"По предварительным данным, площадь возгорания превышает 1000 га. Оперативную локализацию огня осложнял сильный ветер. В настоящее время лесной пожар локализован, идет активное тушение. На тушении работает 167 человек и 84 единицы техники", - говорится в сообщении.
В Рослесхозе также подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.
Как уточнили в ведомстве, пожар в Алтайский край перешел из Казахстана, из-за сильного порывистого ветра местные лесные пожарные не справились с возгоранием и "допустили переход" огня через государственную границу с Россией.
В четверг власти региона отмечали, что пожар тушат сотни сотрудников лесоохраны и государственной противопожарной службы МЧС, под защиту взято село Бастан.
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ПроисшествияАлтайский крайКазахстанФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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