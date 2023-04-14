https://ria.ru/20230414/pozhar-1865218900.html

В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар

В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар - РИА Новости, 14.04.2023

В Алтайском крае локализовали крупный лесной пожар

Лесной пожар, пришедший из Казахстана и охвативший более 1 тысячи гектаров в Алтайском крае, локализован, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Рослесхоза. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:29

2023-04-14T08:29

2023-04-14T08:29

происшествия

алтайский край

казахстан

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лесной пожар, пришедший из Казахстана и охвативший более 1 тысячи гектаров в Алтайском крае, локализован, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Рослесхоза. В Рослесхозе также подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет. Как уточнили в ведомстве, пожар в Алтайский край перешел из Казахстана, из-за сильного порывистого ветра местные лесные пожарные не справились с возгоранием и "допустили переход" огня через государственную границу с Россией. В четверг власти региона отмечали, что пожар тушат сотни сотрудников лесоохраны и государственной противопожарной службы МЧС, под защиту взято село Бастан.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

алтайский край

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, казахстан, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)