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Пушилин: порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в регионы - РИА Новости, 14.04.2023
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20:42 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/port-1865463342.html
Пушилин: порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в регионы
Пушилин: порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в регионы - РИА Новости, 14.04.2023
Пушилин: порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в регионы
Морской порт Мариуполя в ближайшее время начнет использоваться для поставок зерна из республики в другие регионы России, ближайшее судно должно отправиться в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:42
2023-04-14T20:42
мариуполь
россия
марат хуснуллин
денис пушилин
донецкая народная республика
экономика
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Морской порт Мариуполя в ближайшее время начнет использоваться для поставок зерна из республики в другие регионы России, ближайшее судно должно отправиться в течение пары недель, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Планируется поставка в адрес ДНР стройматериалов, которая уже работает. В обратном направлении - чтобы была возможность удешевить логистику, суда (предполагается) отправлять не пустыми, а уже с зерном. В ближайшую неделю-две мы сможем уже говорить о том, что первые партии зерна отправляются через Мариупольский морской торговый порт", - приводятся слова Пушилина в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале. Как отметил Пушилин, такое решение позволит реализовать зерно из Донбасса на внутреннем рынке РФ по конкурентноспособным ценам и в то же время разгрузить автомобильные дороги и контрольно-пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что регулярные грузоперевозки начались из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя, доставлены стройматериалы общим весом 1,9 тысячи тонн для восстановления новых регионов. Начавшиеся регулярные морские грузоперевозки, отметил он, позволят на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также нагрузку на автомобильные дороги и пункты пропуска. Для оптимизации этой работы в порту Мариуполя создали логистический центр строительных материалов.
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мариуполь, россия, марат хуснуллин, денис пушилин, донецкая народная республика, экономика
Мариуполь, Россия, Марат Хуснуллин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Экономика
Пушилин: порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в регионы

Пушилин: порт Мариуполя скоро начнет отправлять суда с зерном для других регионов России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМорской порт Мариуполя
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Морской порт Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Морской порт Мариуполя в ближайшее время начнет использоваться для поставок зерна из республики в другие регионы России, ближайшее судно должно отправиться в течение пары недель, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Планируется поставка в адрес ДНР стройматериалов, которая уже работает. В обратном направлении - чтобы была возможность удешевить логистику, суда (предполагается) отправлять не пустыми, а уже с зерном. В ближайшую неделю-две мы сможем уже говорить о том, что первые партии зерна отправляются через Мариупольский морской торговый порт", - приводятся слова Пушилина в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале.
Как отметил Пушилин, такое решение позволит реализовать зерно из Донбасса на внутреннем рынке РФ по конкурентноспособным ценам и в то же время разгрузить автомобильные дороги и контрольно-пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что регулярные грузоперевозки начались из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя, доставлены стройматериалы общим весом 1,9 тысячи тонн для восстановления новых регионов. Начавшиеся регулярные морские грузоперевозки, отметил он, позволят на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также нагрузку на автомобильные дороги и пункты пропуска. Для оптимизации этой работы в порту Мариуполя создали логистический центр строительных материалов.
 
МариупольРоссияМарат ХуснуллинДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЭкономика
 
 
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