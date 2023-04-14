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Пушилин: порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в регионы

Пушилин: порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в регионы - РИА Новости, 14.04.2023

Пушилин: порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в регионы

Морской порт Мариуполя в ближайшее время начнет использоваться для поставок зерна из республики в другие регионы России, ближайшее судно должно отправиться в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T20:42

2023-04-14T20:42

2023-04-14T20:42

мариуполь

россия

марат хуснуллин

денис пушилин

донецкая народная республика

экономика

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Морской порт Мариуполя в ближайшее время начнет использоваться для поставок зерна из республики в другие регионы России, ближайшее судно должно отправиться в течение пары недель, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Планируется поставка в адрес ДНР стройматериалов, которая уже работает. В обратном направлении - чтобы была возможность удешевить логистику, суда (предполагается) отправлять не пустыми, а уже с зерном. В ближайшую неделю-две мы сможем уже говорить о том, что первые партии зерна отправляются через Мариупольский морской торговый порт", - приводятся слова Пушилина в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале. Как отметил Пушилин, такое решение позволит реализовать зерно из Донбасса на внутреннем рынке РФ по конкурентноспособным ценам и в то же время разгрузить автомобильные дороги и контрольно-пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что регулярные грузоперевозки начались из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя, доставлены стройматериалы общим весом 1,9 тысячи тонн для восстановления новых регионов. Начавшиеся регулярные морские грузоперевозки, отметил он, позволят на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также нагрузку на автомобильные дороги и пункты пропуска. Для оптимизации этой работы в порту Мариуполя создали логистический центр строительных материалов.

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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мариуполь, россия, марат хуснуллин, денис пушилин, донецкая народная республика, экономика