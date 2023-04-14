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Автобус и гуманитарный груз отправили из Ульяновска в зону спецоперации
Автобус и гуманитарный груз отправили из Ульяновска в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Автобус и гуманитарный груз отправили из Ульяновска в зону спецоперации
Гуманитарная колонна, которая доставит именному батальону "Свияга" в зону специальной военной операции автобус, автозапчасти, технический инвентарь и посылки,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-14T20:22
2023-04-14T20:22
2023-05-06T10:23
специальная военная операция на украине
ульяновск
ульяновская область
боевое братство
надежные люди
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Гуманитарная колонна, которая доставит именному батальону "Свияга" в зону специальной военной операции автобус, автозапчасти, технический инвентарь и посылки, отправилась из Ульяновской области, следует из видео, опубликованного в телеграм-канале правительства региона. Заместитель командира инженерно-саперного батальона "Свияга" Александр Бочкарев отметил, что особенно важным для бойцов стал автобус. "Необходимо людей возить в госпитали - больных и раненых. Перемещение на грузовиках человека с ранениями - это очень болезненно, поэтому автобус, в первую очередь, нам нужен для этих целей", - сказал он на видео. Уточняется, что гуманитарная помощь собрана ветеранскими организациями Ульяновска "Боевое братство" и "Инвалиды войны".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, ульяновская область, боевое братство, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Ульяновск, Ульяновская область, Боевое братство, Надежные люди
Автобус и гуманитарный груз отправили из Ульяновска в зону спецоперации
Автобус, автозапчасти, техинвентарь и посылки отправили из Ульяновска в зону спецоперации
САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Гуманитарная колонна, которая доставит именному батальону "Свияга" в зону специальной военной операции автобус, автозапчасти, технический инвентарь и посылки, отправилась из Ульяновской области, следует из видео, опубликованного в телеграм-канале правительства региона.
«
"Ульяновцы отправили три машины гуманитарной помощи и автобус в батальон "Свияга". Это личные посылки, автозапчасти, технический инвентарь", - говорится в титрах видео.
Заместитель командира инженерно-саперного батальона "Свияга" Александр Бочкарев отметил, что особенно важным для бойцов стал автобус. "Необходимо людей возить в госпитали - больных и раненых. Перемещение на грузовиках человека с ранениями - это очень болезненно, поэтому автобус, в первую очередь, нам нужен для этих целей", - сказал он на видео.
Уточняется, что гуманитарная помощь собрана ветеранскими организациями Ульяновска "Боевое братство" и "Инвалиды войны".