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Автобус и гуманитарный груз отправили из Ульяновска в зону спецоперации

Автобус и гуманитарный груз отправили из Ульяновска в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Автобус и гуманитарный груз отправили из Ульяновска в зону спецоперации

Гуманитарная колонна, которая доставит именному батальону "Свияга" в зону специальной военной операции автобус, автозапчасти, технический инвентарь и посылки,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-14T20:22

2023-04-14T20:22

2023-05-06T10:23

специальная военная операция на украине

ульяновск

ульяновская область

боевое братство

надежные люди

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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Гуманитарная колонна, которая доставит именному батальону "Свияга" в зону специальной военной операции автобус, автозапчасти, технический инвентарь и посылки, отправилась из Ульяновской области, следует из видео, опубликованного в телеграм-канале правительства региона. Заместитель командира инженерно-саперного батальона "Свияга" Александр Бочкарев отметил, что особенно важным для бойцов стал автобус. "Необходимо людей возить в госпитали - больных и раненых. Перемещение на грузовиках человека с ранениями - это очень болезненно, поэтому автобус, в первую очередь, нам нужен для этих целей", - сказал он на видео. Уточняется, что гуманитарная помощь собрана ветеранскими организациями Ульяновска "Боевое братство" и "Инвалиды войны".

ульяновск

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ульяновск, ульяновская область, боевое братство, надежные люди