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Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации

Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации

Жители Приволжского федерального округа и активисты КПРФ отправили из Ульяновска колонну с 40 тоннами гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-14T22:12

2023-04-14T22:12

2023-05-06T10:12

специальная военная операция на украине

поволжье

надежные люди

алексей русских

ульяновск

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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Жители Приволжского федерального округа и активисты КПРФ отправили из Ульяновска колонну с 40 тоннами гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции и жителей новых регионов России, в составе груза для бойцов - автомобиль "Нива" и мобильная баня, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона уточнил, что гуманитарный конвой отправился в пятницу из Ульяновска, где его проводили зампред ЦК КПРФ, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин и активисты партии.

поволжье

ульяновск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

поволжье, надежные люди, алексей русских, ульяновск