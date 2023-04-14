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Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:12 14.04.2023 (обновлено: 10:12 06.05.2023)
https://ria.ru/20230414/pomosch-1870118802.html
Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации
Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации
Жители Приволжского федерального округа и активисты КПРФ отправили из Ульяновска колонну с 40 тоннами гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-14T22:12
2023-05-06T10:12
специальная военная операция на украине
поволжье
надежные люди
алексей русских
ульяновск
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Жители Приволжского федерального округа и активисты КПРФ отправили из Ульяновска колонну с 40 тоннами гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции и жителей новых регионов России, в составе груза для бойцов - автомобиль "Нива" и мобильная баня, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона уточнил, что гуманитарный конвой отправился в пятницу из Ульяновска, где его проводили зампред ЦК КПРФ, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин и активисты партии.
поволжье
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поволжье, надежные люди, алексей русских, ульяновск
Специальная военная операция на Украине, Поволжье, Надежные люди, Алексей Русских, Ульяновск
Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации

Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи бойцам спецоперации и жителям новых регионов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ в зоне спецоперации
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне спецоперации. Архивное фото
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Жители Приволжского федерального округа и активисты КПРФ отправили из Ульяновска колонну с 40 тоннами гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции и жителей новых регионов России, в составе груза для бойцов - автомобиль "Нива" и мобильная баня, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
«
"Сорок тонн гуманитарных грузов отправили бойцам и жителям новых регионов России... В сборах участвовали жители регионов Поволжья, активисты КПРФ. Спасибо всем! Груз адресован добровольцам, мобилизованным, десантникам из 31-й бригады. Например, автомобиль "Нива" - в батальон "Симбирск", а в бригаду ВДВ отправляем мобильную баню. Для ребят собрали продукты питания, в том числе крупы, тушенку, сгущенное молоко, консервы. Нашим соотечественникам из Херсонской области - продукты, а жителям Лутугинского района ЛНР собрали инструменты, бензопилы, генераторы", - написал Русских в своем телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что гуманитарный конвой отправился в пятницу из Ульяновска, где его проводили зампред ЦК КПРФ, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин и активисты партии.
 
Специальная военная операция на УкраинеПоволжьеНадежные людиАлексей РусскихУльяновск
 
 
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