https://ria.ru/20230414/pomosch-1870118802.html
Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации
Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации
Жители Приволжского федерального округа и активисты КПРФ отправили из Ульяновска колонну с 40 тоннами гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-14T22:12
2023-04-14T22:12
2023-05-06T10:12
специальная военная операция на украине
поволжье
надежные люди
алексей русских
ульяновск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865777554_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_ee9f91c823c8d758b4b4b435e3449968.jpg
САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Жители Приволжского федерального округа и активисты КПРФ отправили из Ульяновска колонну с 40 тоннами гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции и жителей новых регионов России, в составе груза для бойцов - автомобиль "Нива" и мобильная баня, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона уточнил, что гуманитарный конвой отправился в пятницу из Ульяновска, где его проводили зампред ЦК КПРФ, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин и активисты партии.
поволжье
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865777554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27e0442f8785f7cdf888e3deee441161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поволжье, надежные люди, алексей русских, ульяновск
Специальная военная операция на Украине, Поволжье, Надежные люди, Алексей Русских, Ульяновск
Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи в зону спецоперации
Жители Поволжья отправили 40 тонн гумпомощи бойцам спецоперации и жителям новых регионов
САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Жители Приволжского федерального округа и активисты КПРФ отправили из Ульяновска колонну с 40 тоннами гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции и жителей новых регионов России, в составе груза для бойцов - автомобиль "Нива" и мобильная баня, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
«
"Сорок тонн гуманитарных грузов отправили бойцам и жителям новых регионов России... В сборах участвовали жители регионов Поволжья, активисты КПРФ. Спасибо всем! Груз адресован добровольцам, мобилизованным, десантникам из 31-й бригады. Например, автомобиль "Нива" - в батальон "Симбирск", а в бригаду ВДВ отправляем мобильную баню. Для ребят собрали продукты питания, в том числе крупы, тушенку, сгущенное молоко, консервы. Нашим соотечественникам из Херсонской области - продукты, а жителям Лутугинского района ЛНР собрали инструменты, бензопилы, генераторы", - написал Русских в своем телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что гуманитарный конвой отправился в пятницу из Ульяновска, где его проводили зампред ЦК КПРФ, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин и активисты партии.