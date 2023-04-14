https://ria.ru/20230414/pomosch-1865473280.html

Путин подписал закон о разрешении использовать лекарства при первой помощи

Путин подписал закон о разрешении использовать лекарства при первой помощи - РИА Новости, 14.04.2023

Путин подписал закон о разрешении использовать лекарства при первой помощи

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила оказания первой помощи и определяющий само понятие в законодательстве, соответствующий... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T22:02

2023-04-14T22:02

2023-04-14T22:02

общество

россия

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила оказания первой помощи и определяющий само понятие в законодательстве, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Федеральным законом вносятся изменения, ...в соответствии с которыми уточняется содержание первой помощи как комплекса мероприятий, направленных на сохранение и поддержку жизни и здоровья пострадавших при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, до оказания медицинской помощи", - говорилось в заключении комитета СФ по социальной политике. Первая помощь будет оказываться лицами, "обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами". Законодательно закрепляется положение о том, что аптечки для оказания первой помощи могут содержать медицинские изделия и лекарственные препараты.

https://ria.ru/20230120/elsukova-1846378177.html

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общество, россия, владимир путин, здоровье - общество