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Польша оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро - РИА Новости, 14.04.2023
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14:50 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/pomosch-1865345580.html
Польша оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
Польша оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро - РИА Новости, 14.04.2023
Польша оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
Польша на данный момент оказала Украине военную помощь на сумму около 3 млрд евро, заявил президент страны Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:50
2023-04-14T14:50
в мире
украина
польша
россия
сергей лавров
анджей дуда
нато
александр ван дер беллен
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ВАРШАВА, 14 апр – РИА Новости. Польша на данный момент оказала Украине военную помощь на сумму около 3 млрд евро, заявил президент страны Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. "Мы оцениваем, что стоимость военной помощи, которую мы передали Украине, составляет сейчас около 3 млрд евро", - сказал он на пресс-конференции, которую транслирует Польское телевидение. По словам Дуды, Польша уважает нейтральную позицию Австрии, но просит оказывать Украине гуманитарную помощь, в частности, в виде предоставления бронежилетов. По данным американского аналитического центра Atlantic Council, было заявлено о поставке Польшей Украине 60 танков, в том числе 30 танков PT-91 Twardy, 14 танках Leopard 2, неустановленном количестве зенитных орудий С-60 с боезапасом 70 тысяч снарядов, неустановленном количестве танков PT-91 Twardy, 18 самоходных гаубиц Krab, беспилотных летательных аппаратов FlyEye, зенитных комплексов Piorun, 30 тысяч единиц боеприпасов, 1770 комплектов артиллерийских боеприпасов, легких противотанковых средствах, 10 тысяч автоматических винтовок GROT, 100 минометов с боезапасом 1500 снарядов и 42 тысяч касок. Отправлено 240 танков Т-72, гаубиц, реактивных установок "Град" и другого советского вооружения. 8 июня 2022 года Польша заключила контракт на продажу примерно 60 самоходных гаубиц Krab Украине. В апреле 2023 года Дуда заявил, что всего Варшава передаст Украине 14 истребителей МиГ-29. При этом он добавил, что в будущем может быть передан весь оставшийся у Польши флот МиГ-29 Украине, если будет необходимость. В апреле 2023 года Дуда также заявил, что за все время событий на Украине потратили на военную помощь Киеву более 1% ВВП. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
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в мире, украина, польша, россия, сергей лавров, анджей дуда, нато, александр ван дер беллен
В мире, Украина, Польша, Россия, Сергей Лавров, Анджей Дуда, НАТО, Александр Ван дер Беллен
Польша оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро

Президент Дуда: Польша оказала Украине военную помощь на сумму около трех миллиардов евро

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 апр – РИА Новости. Польша на данный момент оказала Украине военную помощь на сумму около 3 млрд евро, заявил президент страны Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
"Мы оцениваем, что стоимость военной помощи, которую мы передали Украине, составляет сейчас около 3 млрд евро", - сказал он на пресс-конференции, которую транслирует Польское телевидение.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время церемонии приветствия перед президентским дворцом в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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По словам Дуды, Польша уважает нейтральную позицию Австрии, но просит оказывать Украине гуманитарную помощь, в частности, в виде предоставления бронежилетов.
По данным американского аналитического центра Atlantic Council, было заявлено о поставке Польшей Украине 60 танков, в том числе 30 танков PT-91 Twardy, 14 танках Leopard 2, неустановленном количестве зенитных орудий С-60 с боезапасом 70 тысяч снарядов, неустановленном количестве танков PT-91 Twardy, 18 самоходных гаубиц Krab, беспилотных летательных аппаратов FlyEye, зенитных комплексов Piorun, 30 тысяч единиц боеприпасов, 1770 комплектов артиллерийских боеприпасов, легких противотанковых средствах, 10 тысяч автоматических винтовок GROT, 100 минометов с боезапасом 1500 снарядов и 42 тысяч касок. Отправлено 240 танков Т-72, гаубиц, реактивных установок "Град" и другого советского вооружения. 8 июня 2022 года Польша заключила контракт на продажу примерно 60 самоходных гаубиц Krab Украине.
В апреле 2023 года Дуда заявил, что всего Варшава передаст Украине 14 истребителей МиГ-29. При этом он добавил, что в будущем может быть передан весь оставшийся у Польши флот МиГ-29 Украине, если будет необходимость. В апреле 2023 года Дуда также заявил, что за все время событий на Украине потратили на военную помощь Киеву более 1% ВВП.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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