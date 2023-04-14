https://ria.ru/20230414/polsha-1865305670.html
СМИ: Польше придется сообщить плохие новости Украине
СМИ: Польше придется сообщить плохие новости Украине - РИА Новости, 14.04.2023
СМИ: Польше придется сообщить плохие новости Украине
Польский завод Bumar Łabendy испытывает трудности с ремонтом украинских танков Т-64, так как они отличаются от выпускаемых в стране Т-72, пишет Defence24. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:12
2023-04-14T13:12
2023-04-14T17:34
технологии
польша
украина
т-64
в мире
специальная военная операция на украине
укроборонпром
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Польский завод Bumar Łabendy испытывает трудности с ремонтом украинских танков Т-64, так как они отличаются от выпускаемых в стране Т-72, пишет Defence24.Автор напомнил, что на танках Т-72М и Т-72М1 никогда не было настоящей системы управления огнем — только лазерный прицел, в отличие от Т-64Б/БВ, имеющих устаревшие 1А33 "Обь" и 1А43У "Рось".Помимо этого, двигатели для танков Т-64 давно сняли с польского производства, что уже вызывает проблемы при их обслуживании и модернизации. Наращивание мощностей по их выпуску потребует значительных вложений."Необходимо тщательно продумать и провести соответствующие анализы, стоит ли эта игра свеч", — указано в статье.Государственный концерн "Укроборонпром" и польская компания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) ранее подписали соглашение, по которому украинские танки Т-64 будут обслуживаться на заводе Mechaniczne Bumar Łabendy в Польше.
https://ria.ru/20230413/mig29-1865125187.html
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технологии, польша, украина, т-64, в мире, укроборонпром
Технологии, Польша, Украина, Т-64, В мире, Специальная военная операция на Украине, Укроборонпром
СМИ: Польше придется сообщить плохие новости Украине
Defence24: у Польши отсутствуют комплектующие для ремонта украинских танков