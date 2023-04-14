https://ria.ru/20230414/pogoda-1865217948.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 14.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Порывистый ветер, без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:17
2023-04-14T08:17
2023-04-14T08:17
москва
общество
александр синенков
погода
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Порывистый ветер, без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Мы ожидаем сегодня в столице переменную облачность, без осадков, температура воздуха днём максимальная плюс 8 - плюс 10 градусов, по области - от плюс 7 до плюс 12. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков. Синоптик добавил, что атмосферное давление немного повысится и составит 755 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230413/pogoda-1865119013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, александр синенков, погода
Москва, Общество, Александр Синенков, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается порывистый ветер и до плюс десяти
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Порывистый ветер, без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня в столице переменную облачность, без осадков, температура воздуха днём максимальная плюс 8 - плюс 10 градусов, по области - от плюс 7 до плюс 12. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков.
Синоптик добавил, что атмосферное давление немного повысится и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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