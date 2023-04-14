https://ria.ru/20230414/pogoda-1865217948.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 14.04.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Порывистый ветер, без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:17

2023-04-14T08:17

2023-04-14T08:17

москва

общество

александр синенков

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862630993_0:84:3052:1801_1920x0_80_0_0_23a810d3134fa3f61540f9bf25583ed7.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Порывистый ветер, без осадков и до плюс 10 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Мы ожидаем сегодня в столице переменную облачность, без осадков, температура воздуха днём максимальная плюс 8 - плюс 10 градусов, по области - от плюс 7 до плюс 12. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, порывистый", - рассказал Синенков. Синоптик добавил, что атмосферное давление немного повысится и составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230413/pogoda-1865119013.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, александр синенков, погода