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Тейшейра будет находиться под стражей до следующего заседания суда
Тейшейра будет находиться под стражей до следующего заседания суда - РИА Новости, 14.04.2023
Тейшейра будет находиться под стражей до следующего заседания суда
Американский военнослужащий Джек Тейшейра, арестованный по обвинению в организации утечки секретных материалов, оставлен под стражей как минимум до следующего... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:48
2023-04-14T17:48
2023-04-14T17:48
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БОСТОН, 14 апр - РИА Новости. Американский военнослужащий Джек Тейшейра, арестованный по обвинению в организации утечки секретных материалов, оставлен под стражей как минимум до следующего судебного заседания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в Бостоне. Следующее заседание назначено на среду, 19 апреля, для определения меры пресечения. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
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в мире, сша, россия, украина, нато, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, США, Россия, Украина, НАТО, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
Тейшейра будет находиться под стражей до следующего заседания суда
Тейшейра будет находиться под стражей до следующего заседания суда 19 апреля