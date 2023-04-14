https://ria.ru/20230414/podlodki-1865258248.html
Герасимов поручил контролировать устойчивость стратегических подлодок ТОФ
Герасимов поручил контролировать устойчивость стратегических подлодок ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Герасимов поручил контролировать устойчивость стратегических подлодок ТОФ
В ходе проверки ТОФ поручено взять на отдельный контроль боевую устойчивость стратегических подлодок и готовность к применению оружия, сообщил начальник... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:24
2023-04-14T11:24
2023-04-14T11:24
россия
москва
валерий герасимов
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В ходе проверки ТОФ поручено взять на отдельный контроль боевую устойчивость стратегических подлодок и готовность к применению оружия, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании в Москве по вопросу проведения внезапной проверки органов военного сил (войск) Тихоокеанского флота. "На втором этапе особое внимание необходимо обратить на своевременное развертывание корабельных сил в районы формирования группировок, а также наращивание сил боевого дежурства по ПВО. Отдельно взять на контроль вопросы обеспечения боевой устойчивости РПЛСН и готовности их к применению оружия", - сказал Герасимов.
https://ria.ru/20230414/proverka-1865256685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, валерий герасимов, тихоокеанский флот вмф россии
Россия, Москва, Валерий Герасимов, Тихоокеанский флот ВМФ России
Герасимов поручил контролировать устойчивость стратегических подлодок ТОФ
Герасимов: при проверке ТОФ поручено контролировать устойчивость стратегических подлодок
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В ходе проверки ТОФ поручено взять на отдельный контроль боевую устойчивость стратегических подлодок и готовность к применению оружия, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании в Москве по вопросу проведения внезапной проверки органов военного сил (войск) Тихоокеанского флота.
"На втором этапе особое внимание необходимо обратить на своевременное развертывание корабельных сил в районы формирования группировок, а также наращивание сил боевого дежурства по ПВО. Отдельно взять на контроль вопросы обеспечения боевой устойчивости РПЛСН и готовности их к применению оружия", - сказал Герасимов.
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