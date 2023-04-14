https://ria.ru/20230414/podlodki-1865258248.html

Герасимов поручил контролировать устойчивость стратегических подлодок ТОФ

Герасимов поручил контролировать устойчивость стратегических подлодок ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023

Герасимов поручил контролировать устойчивость стратегических подлодок ТОФ

В ходе проверки ТОФ поручено взять на отдельный контроль боевую устойчивость стратегических подлодок и готовность к применению оружия, сообщил начальник... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:24

2023-04-14T11:24

2023-04-14T11:24

россия

москва

валерий герасимов

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В ходе проверки ТОФ поручено взять на отдельный контроль боевую устойчивость стратегических подлодок и готовность к применению оружия, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на совещании в Москве по вопросу проведения внезапной проверки органов военного сил (войск) Тихоокеанского флота. "На втором этапе особое внимание необходимо обратить на своевременное развертывание корабельных сил в районы формирования группировок, а также наращивание сил боевого дежурства по ПВО. Отдельно взять на контроль вопросы обеспечения боевой устойчивости РПЛСН и готовности их к применению оружия", - сказал Герасимов.

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, москва, валерий герасимов, тихоокеанский флот вмф россии