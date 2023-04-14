https://ria.ru/20230414/pobeg-1865313027.html
СМИ: CША предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
СМИ: CША предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса - РИА Новости, 14.04.2023
СМИ: CША предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Посольство и прокуратура США предупреждали итальянские власти о возможности побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:30
2023-04-14T13:30
2023-04-14T13:30
в мире
италия
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РИМ, 14 апр - РИА Новости. Посольство и прокуратура США предупреждали итальянские власти о возможности побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема, сообщила в пятницу со ссылкой на материалы расследования газета la Repubblica. Согласно приведенным данным, первый сигнал поступил от американского прокурора сразу после задержания российского предпринимателя в октябре прошлого года. В обращении к итальянским коллегам представитель американского следствия заявил о "крайне высоком риске побега" и призвал их подтвердить пребывании Усса под арестом в тюрьме. В ноябре после решения о переводе россиянина под домашний арест посольство США обратилось к минюсту Италии с призывом "предпринять все возможные меры" в отношении россиянина на время процесса об экстрадиции. Итальянская сторона, отмечает газета, "проигнорировала тревогу", несмотря на то что "правительство и министерство юстиции прекрасно знали, кто такой Усс и, прежде всего, осознавали опасность побега". Накануне итальянские СМИ сообщили, что министр юстиции страны Карло Нордио распорядился провести проверку в отношении судей миланского суда, которые вели дело российского предпринимателя и приняли решение о замене меры пресечения на домашний арест и электронный браслет. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США. В среду, 29 марта, российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. Сам Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Позднее итальянские СМИ со ссылкой на миланскую прокуратуру сообщили, что следователи установили личности 4-5 человек из группы, которая помогла Уссу совершить побег из-под домашнего ареста под Миланом. Россиянин покинул территорию Италию и попал в Сербию, откуда предположительно мог вылететь в Россию. По версии следствия, сообщники помогли Уссу за несколько часов добраться из Милана до Словении, сменив по пути несколько машин, и по поддельным документам пересечь границу.
https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html
https://ria.ru/20230331/uss-1862124311.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, милан, артем усс, сша
В мире, Италия, Милан, Артем Усс, США
СМИ: CША предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
La Repubblica: CША предупреждали Италию о возможности побега из-под ареста Артема Усса
РИМ, 14 апр - РИА Новости.
Посольство и прокуратура США предупреждали итальянские власти о возможности побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема, сообщила в пятницу со ссылкой на материалы расследования газета la Repubblica
.
Согласно приведенным данным, первый сигнал поступил от американского прокурора сразу после задержания российского предпринимателя в октябре прошлого года. В обращении к итальянским коллегам представитель американского следствия заявил о "крайне высоком риске побега" и призвал их подтвердить пребывании Усса под арестом в тюрьме. В ноябре после решения о переводе россиянина под домашний арест посольство США обратилось к минюсту Италии с призывом "предпринять все возможные меры" в отношении россиянина на время процесса об экстрадиции.
Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию
Итальянская сторона, отмечает газета, "проигнорировала тревогу", несмотря на то что "правительство и министерство юстиции прекрасно знали, кто такой Усс и, прежде всего, осознавали опасность побега".
Накануне итальянские СМИ сообщили, что министр юстиции страны Карло Нордио распорядился провести проверку в отношении судей миланского суда, которые вели дело российского предпринимателя и приняли решение о замене меры пресечения на домашний арест и электронный браслет.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США. В среду, 29 марта, российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.
Сам Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России
. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".
Позднее итальянские СМИ со ссылкой на миланскую прокуратуру сообщили, что следователи установили личности 4-5 человек из группы, которая помогла Уссу совершить побег из-под домашнего ареста под Миланом
. Россиянин покинул территорию Италию и попал в Сербию, откуда предположительно мог вылететь в Россию. По версии следствия, сообщники помогли Уссу за несколько часов добраться из Милана до Словении, сменив по пути несколько машин, и по поддельным документам пересечь границу.
В Кремле ответили на вопрос о побеге Усса-младшего из-под домашнего ареста