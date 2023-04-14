Рейтинг@Mail.ru
Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 14.04.2023 (обновлено: 12:05 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/pisma-1865272524.html
Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем
Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем - РИА Новости, 14.04.2023
Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем
Посольство Финляндии в Москве подтвердило, что в здание дипмиссии в четверг было было доставлено три письма, в одном из которых был обнаружен порошок,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:59
2023-04-14T12:05
финляндия
россия
в мире
москва
происшествия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посольство Финляндии в Москве подтвердило, что в здание дипмиссии в четверг было было доставлено три письма, в одном из которых был обнаружен порошок, посольство обратилось в МИД России, сообщили РИА Новости в дипмиссии Хельсинки."В соответствии с правилами безопасности Министерства иностранных дел Финляндии, данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса. Посольство Финляндии сразу после инцидента обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации", - добавили в дипмиссии.В посольстве подчеркнули, что у министерства иностранных дел Финляндии имеется действующий порядок принятия мер в подобных ситуациях, а при необходимости представительства должны всегда быть готовы актуализировать свои процедуры и инструктаж.
https://ria.ru/20230413/posolstvo-1865019856.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, в мире, москва, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Финляндия, Россия, В мире, Москва, Происшествия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем

Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД России из-за письма с порошком

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посольство Финляндии в Москве подтвердило, что в здание дипмиссии в четверг было было доставлено три письма, в одном из которых был обнаружен порошок, посольство обратилось в МИД России, сообщили РИА Новости в дипмиссии Хельсинки.
«
"От имени Посольства Финляндии подтверждаем, что в четверг, 13 апреля, в Посольство Финляндии в Российской Федерации было доставлено три письма, при открывании первого из которых был обнаружен порошок", - сказали в посольстве.
"В соответствии с правилами безопасности Министерства иностранных дел Финляндии, данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса. Посольство Финляндии сразу после инцидента обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации", - добавили в дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что у министерства иностранных дел Финляндии имеется действующий порядок принятия мер в подобных ситуациях, а при необходимости представительства должны всегда быть готовы актуализировать свои процедуры и инструктаж.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Посольство Франции в Москве получило подозрительную посылку из Крыма
13 апреля, 12:36
 
ФинляндияРоссияВ миреМоскваПроисшествияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала