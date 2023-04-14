https://ria.ru/20230414/pisma-1865272524.html
Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем
Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем - РИА Новости, 14.04.2023
Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем
Посольство Финляндии в Москве подтвердило, что в здание дипмиссии в четверг было было доставлено три письма, в одном из которых был обнаружен порошок,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:59
2023-04-14T11:59
2023-04-14T12:05
финляндия
россия
в мире
москва
происшествия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посольство Финляндии в Москве подтвердило, что в здание дипмиссии в четверг было было доставлено три письма, в одном из которых был обнаружен порошок, посольство обратилось в МИД России, сообщили РИА Новости в дипмиссии Хельсинки."В соответствии с правилами безопасности Министерства иностранных дел Финляндии, данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса. Посольство Финляндии сразу после инцидента обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации", - добавили в дипмиссии.В посольстве подчеркнули, что у министерства иностранных дел Финляндии имеется действующий порядок принятия мер в подобных ситуациях, а при необходимости представительства должны всегда быть готовы актуализировать свои процедуры и инструктаж.
https://ria.ru/20230413/posolstvo-1865019856.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, в мире, москва, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Финляндия, Россия, В мире, Москва, Происшествия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем
Посольство Финляндии в Москве обратилось в МИД России из-за письма с порошком
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посольство Финляндии в Москве подтвердило, что в здание дипмиссии в четверг было было доставлено три письма, в одном из которых был обнаружен порошок, посольство обратилось в МИД России, сообщили РИА Новости в дипмиссии Хельсинки.
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"От имени Посольства Финляндии подтверждаем, что в четверг, 13 апреля, в Посольство Финляндии в Российской Федерации было доставлено три письма, при открывании первого из которых был обнаружен порошок", - сказали в посольстве.
"В соответствии с правилами безопасности Министерства иностранных дел Финляндии, данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса. Посольство Финляндии сразу после инцидента обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации", - добавили в дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что у министерства иностранных дел Финляндии имеется действующий порядок принятия мер в подобных ситуациях, а при необходимости представительства должны всегда быть готовы актуализировать свои процедуры и инструктаж.
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