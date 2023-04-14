https://ria.ru/20230414/pisma-1865272524.html

Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем

Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем - РИА Новости, 14.04.2023

Посольство Финляндии обратилось в МИД России из-за подозрительных писем

Посольство Финляндии в Москве подтвердило, что в здание дипмиссии в четверг было было доставлено три письма, в одном из которых был обнаружен порошок,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:59

2023-04-14T11:59

2023-04-14T12:05

финляндия

россия

в мире

москва

происшествия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посольство Финляндии в Москве подтвердило, что в здание дипмиссии в четверг было было доставлено три письма, в одном из которых был обнаружен порошок, посольство обратилось в МИД России, сообщили РИА Новости в дипмиссии Хельсинки."В соответствии с правилами безопасности Министерства иностранных дел Финляндии, данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса. Посольство Финляндии сразу после инцидента обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации", - добавили в дипмиссии.В посольстве подчеркнули, что у министерства иностранных дел Финляндии имеется действующий порядок принятия мер в подобных ситуациях, а при необходимости представительства должны всегда быть готовы актуализировать свои процедуры и инструктаж.

https://ria.ru/20230413/posolstvo-1865019856.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

финляндия, россия, в мире, москва, происшествия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)