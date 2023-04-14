https://ria.ru/20230414/peregovory-1865213919.html

Овчинский: более 70 переговоров прошли на бизнес-миссии Москвы в Марокко

Овчинский: более 70 переговоров прошли на бизнес-миссии Москвы в Марокко - РИА Новости, 14.04.2023

Овчинский: более 70 переговоров прошли на бизнес-миссии Москвы в Марокко

Столичные компании провели более 70 переговоров с потенциальными партнерами в рамках бизнес-миссии в Марокко, организованной Центром "Моспром", сообщил... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T07:17

2023-04-14T07:17

2023-04-14T07:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

марокко

москва

владислав овчинский

касабланка

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Столичные компании провели более 70 переговоров с потенциальными партнерами в рамках бизнес-миссии в Марокко, организованной Центром "Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.В рамках выездной бизнес-миссии участники байерской программы Центра "Моспром" представили марокканским дистрибьюторам профессиональные лазерные граверы и маркираторы, 3D-принтеры, продукты для гигиены полости рта и другие товары.Также зарубежные партнеры проявили заинтересованность в закупке столичного оборудования для чистки, сварки и резки металлов и нанесения гравировки. В рамках встречи с Национальной железнодорожной компанией марокканская сторона предложила участие в тендерах столичному производителю оборудования неразрушающего контроля.

https://ria.ru/20230404/marokko-1862954839.html

марокко

москва

касабланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

марокко, москва, владислав овчинский, касабланка, экономика