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Овчинский: более 70 переговоров прошли на бизнес-миссии Москвы в Марокко
Овчинский: более 70 переговоров прошли на бизнес-миссии Москвы в Марокко - РИА Новости, 14.04.2023
Овчинский: более 70 переговоров прошли на бизнес-миссии Москвы в Марокко
Столичные компании провели более 70 переговоров с потенциальными партнерами в рамках бизнес-миссии в Марокко, организованной Центром "Моспром", сообщил... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T07:17
2023-04-14T07:17
2023-04-14T07:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
марокко
москва
владислав овчинский
касабланка
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Столичные компании провели более 70 переговоров с потенциальными партнерами в рамках бизнес-миссии в Марокко, организованной Центром "Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.В рамках выездной бизнес-миссии участники байерской программы Центра "Моспром" представили марокканским дистрибьюторам профессиональные лазерные граверы и маркираторы, 3D-принтеры, продукты для гигиены полости рта и другие товары.Также зарубежные партнеры проявили заинтересованность в закупке столичного оборудования для чистки, сварки и резки металлов и нанесения гравировки. В рамках встречи с Национальной железнодорожной компанией марокканская сторона предложила участие в тендерах столичному производителю оборудования неразрушающего контроля.
https://ria.ru/20230404/marokko-1862954839.html
марокко
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марокко, москва, владислав овчинский, касабланка, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Марокко, Москва, Владислав Овчинский, Касабланка, Экономика
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Столичные компании провели более 70 переговоров с потенциальными партнерами в рамках бизнес-миссии в Марокко, организованной Центром "Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"В Касабланке и Рабате в течение трех дней столичные промышленные компании провели более 70 переговоров с дистрибьюторами и представителями власти и бизнес-структур Королевства Марокко. Московские компании смогли достичь серьезных результатов, в том числе получили предложения участвовать в тендерах на поставку продукции крупным корпорациям. Например, производитель оборудования в сфере безопасности получил предложение от Национального агентства портов", – рассказал глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В рамках выездной бизнес-миссии участники байерской программы Центра "Моспром" представили марокканским дистрибьюторам профессиональные лазерные граверы и маркираторы, 3D-принтеры, продукты для гигиены полости рта и другие товары.
Также зарубежные партнеры проявили заинтересованность в закупке столичного оборудования для чистки, сварки и резки металлов и нанесения гравировки. В рамках встречи с Национальной железнодорожной компанией марокканская сторона предложила участие в тендерах столичному производителю оборудования неразрушающего контроля.
Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение