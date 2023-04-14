https://ria.ru/20230414/pentagon-1865228175.html

Британцы вступились за одного из самых "опасных преступников" в США

Британцы вступились за одного из самых "опасных преступников" в США - РИА Новости, 14.04.2023

Британцы вступились за одного из самых "опасных преступников" в США

Читатели Daily Mail были поражены, что правительство США допустило утечку секретных данных Пентагона 21-летним военнослужащим ВВС Нацгвардии США Джеком... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:39

2023-04-14T09:39

2023-04-14T10:51

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail были поражены, что правительство США допустило утечку секретных данных Пентагона 21-летним военнослужащим ВВС Нацгвардии США Джеком Тейшейрой."Почему вообще кто-то из ВВС Нацгвардии США имеет доступ к секретным документам?" — поразился комментатор."Тот факт, что какой-то ребенок имеет доступ к файлам такого уровня, удручает", — отметил второй."Страна Байдена. Некомпетентность на всех уровнях, начиная с самого верха. Все они забирают секретные документы домой, но только сотрудники нижнего звена предстают перед судом", — добавил третий."Такой молодой, и у него есть доступ к такому объему информации? Вероятно, он просто жертва Джоменции", — сыронизировал читатель."Несмотря на то, что он занимал младшую должность, у него был высочайший уровень доступа к совершенно секретной информации правительства США. Так что парень не виноват. Это правительство США тупое", — резюмировали в дискуссии.По информации CNN, вчера Тейшейра должен был выйти на работу, где федералы планировали взять его под стражу "при более предсказуемых обстоятельствах". Однако мужчина предпочел остаться дома, возле которого уже дежурили агенты ФБР. Теперь, когда задержание состоялось, силовики ожидают получить ордер на обыск в домах у обоих родителей подозреваемого, поскольку выяснилось, что на протяжении некоторого времени он поочередно проживал в двух местах.

https://ria.ru/20230414/pentagon-1865208848.html

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в мире, сша, массачусетс, министерство обороны сша, фбр, утечка материалов пентагона