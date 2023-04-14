Рейтинг@Mail.ru
Британцы вступились за одного из самых "опасных преступников" в США - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 14.04.2023 (обновлено: 10:51 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/pentagon-1865228175.html
Британцы вступились за одного из самых "опасных преступников" в США
Британцы вступились за одного из самых "опасных преступников" в США - РИА Новости, 14.04.2023
Британцы вступились за одного из самых "опасных преступников" в США
Читатели Daily Mail были поражены, что правительство США допустило утечку секретных данных Пентагона 21-летним военнослужащим ВВС Нацгвардии США Джеком... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:39
2023-04-14T10:51
в мире
сша
массачусетс
министерство обороны сша
фбр
утечка материалов пентагона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail были поражены, что правительство США допустило утечку секретных данных Пентагона 21-летним военнослужащим ВВС Нацгвардии США Джеком Тейшейрой."Почему вообще кто-то из ВВС Нацгвардии США имеет доступ к секретным документам?" — поразился комментатор."Тот факт, что какой-то ребенок имеет доступ к файлам такого уровня, удручает", — отметил второй."Страна Байдена. Некомпетентность на всех уровнях, начиная с самого верха. Все они забирают секретные документы домой, но только сотрудники нижнего звена предстают перед судом", — добавил третий."Такой молодой, и у него есть доступ к такому объему информации? Вероятно, он просто жертва Джоменции", — сыронизировал читатель."Несмотря на то, что он занимал младшую должность, у него был высочайший уровень доступа к совершенно секретной информации правительства США. Так что парень не виноват. Это правительство США тупое", — резюмировали в дискуссии.По информации CNN, вчера Тейшейра должен был выйти на работу, где федералы планировали взять его под стражу "при более предсказуемых обстоятельствах". Однако мужчина предпочел остаться дома, возле которого уже дежурили агенты ФБР. Теперь, когда задержание состоялось, силовики ожидают получить ордер на обыск в домах у обоих родителей подозреваемого, поскольку выяснилось, что на протяжении некоторого времени он поочередно проживал в двух местах.
https://ria.ru/20230414/pentagon-1865208848.html
https://ria.ru/20230413/sud-1865193204.html
сша
массачусетс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, массачусетс, министерство обороны сша, фбр, утечка материалов пентагона
В мире, США, Массачусетс, Министерство обороны США, ФБР, Утечка материалов Пентагона
Британцы вступились за одного из самых "опасных преступников" в США

Читатели DM поразились, насколько легко украсть секретные данные Пентагона

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail были поражены, что правительство США допустило утечку секретных данных Пентагона 21-летним военнослужащим ВВС Нацгвардии США Джеком Тейшейрой.
"Почему вообще кто-то из ВВС Нацгвардии США имеет доступ к секретным документам?" — поразился комментатор.
"Тот факт, что какой-то ребенок имеет доступ к файлам такого уровня, удручает", — отметил второй.
"Страна Байдена. Некомпетентность на всех уровнях, начиная с самого верха. Все они забирают секретные документы домой, но только сотрудники нижнего звена предстают перед судом", — добавил третий.
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Раскрыто мнение подозреваемого в утечке документов Пентагона об Украине
05:06
"Такой молодой, и у него есть доступ к такому объему информации? Вероятно, он просто жертва Джоменции", — сыронизировал читатель.
"Несмотря на то, что он занимал младшую должность, у него был высочайший уровень доступа к совершенно секретной информации правительства США. Так что парень не виноват. Это правительство США тупое", — резюмировали в дискуссии.
По информации CNN, вчера Тейшейра должен был выйти на работу, где федералы планировали взять его под стражу "при более предсказуемых обстоятельствах". Однако мужчина предпочел остаться дома, возле которого уже дежурили агенты ФБР. Теперь, когда задержание состоялось, силовики ожидают получить ордер на обыск в домах у обоих родителей подозреваемого, поскольку выяснилось, что на протяжении некоторого времени он поочередно проживал в двух местах.
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Прокуратура США назвала дату заседания суда по утечкам данных Пентагона
Вчера, 23:20
 
В миреСШАМассачусетсМинистерство обороны СШАФБРУтечка материалов Пентагона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала