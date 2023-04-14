https://ria.ru/20230414/pentagon-1865208848.html

Раскрыто мнение подозреваемого в утечке документов Пентагона об Украине

Раскрыто мнение подозреваемого в утечке документов Пентагона об Украине - РИА Новости, 14.04.2023

Раскрыто мнение подозреваемого в утечке документов Пентагона об Украине

Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра считал удручающим конфликт на Украине, пишет Washington Post со... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T05:06

2023-04-14T05:06

2023-04-14T10:36

в мире

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украина

нато

дмитрий песков

сша

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра считал удручающим конфликт на Украине, пишет Washington Post со ссылкой на его друга."Друг вспомнил, что Тейшера начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord примерно в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал "удручающей" битвой между "странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет", — говорится в статье.Как отмечает источник, публикация секретных документов предназначалась для "просвещения людей, которых он считал своими друзьями и которым можно было доверять".В четверг генпрокурор и министр юстиции США Меррик Гарланд сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего служащего ВВС Нацгвардии Джека Дугласа Тейшейру в связи с предполагаемым участием в утечке секретных документов Пентагона. При этом, по словам Гарланда, расследование инцидента еще продолжается. В материалах, попавших в соцсети, описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.

https://ria.ru/20230413/sud-1865193204.html

https://ria.ru/20230413/utechka-1865188491.html

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украина

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в мире, россия, украина, нато, дмитрий песков, сша, утечка материалов пентагона