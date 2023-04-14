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Шеф Пентагона поручил провести анализ процедур доступа к разведданным США - РИА Новости, 14.04.2023
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01:24 14.04.2023 (обновлено: 01:25 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/pentagon-1865200074.html
Шеф Пентагона поручил провести анализ процедур доступа к разведданным США
Шеф Пентагона поручил провести анализ процедур доступа к разведданным США - РИА Новости, 14.04.2023
Шеф Пентагона поручил провести анализ процедур доступа к разведданным США
Глава Пентагона Ллойд Остин поручил своему ведомству провести проверку механизма доступа к разведывательным данным США для предотвращения новых утечек,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T01:24
2023-04-14T01:25
в мире
сша
министерство обороны сша
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин поручил своему ведомству провести проверку механизма доступа к разведывательным данным США для предотвращения новых утечек, говорится в обнародованном в четверг заявлении главы министра обороны."Как министр я без колебаний приму любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны. В этой связи я поручаю заместителю министра обороны по разведке и безопасности провести проверку наших процедур доступа к разведданным, подотчетности и контроля в министерстве, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, - заявил Остин.Помимо этого, шеф Пентагона поблагодарил министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США за оперативное задержание подозреваемого по резонансному делу о недавних утечках секретных документов его ведомства. "Я обещаю полную поддержку и сотрудничество со стороны министерства обороны в расследовании минюста", - заверил Остин.Ранее в четверг генпрокурор и министр юстиции США Меррик Гарланд сообщил, что сотрудники правоохранительных органов США задержали 21-летнего служащего ВВС Нацгвардии Джека Дугласа Тейшейру в связи с предполагаемым участием в утечке секретных документов Пентагона. При этом Гарланд отметил, что расследование данного инцидента продолжается.
https://ria.ru/20230414/utechka-1865198129.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, США, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
Шеф Пентагона поручил провести анализ процедур доступа к разведданным США

Остин поручил провести анализ процедур доступа к разведданным для предотвращения утечек

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин поручил своему ведомству провести проверку механизма доступа к разведывательным данным США для предотвращения новых утечек, говорится в обнародованном в четверг заявлении главы министра обороны.
"Как министр я без колебаний приму любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны. В этой связи я поручаю заместителю министра обороны по разведке и безопасности провести проверку наших процедур доступа к разведданным, подотчетности и контроля в министерстве, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, - заявил Остин.
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Помимо этого, шеф Пентагона поблагодарил министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США за оперативное задержание подозреваемого по резонансному делу о недавних утечках секретных документов его ведомства. "Я обещаю полную поддержку и сотрудничество со стороны министерства обороны в расследовании минюста", - заверил Остин.
Ранее в четверг генпрокурор и министр юстиции США Меррик Гарланд сообщил, что сотрудники правоохранительных органов США задержали 21-летнего служащего ВВС Нацгвардии Джека Дугласа Тейшейру в связи с предполагаемым участием в утечке секретных документов Пентагона. При этом Гарланд отметил, что расследование данного инцидента продолжается.
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