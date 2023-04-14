https://ria.ru/20230414/pentagon-1865200074.html

Шеф Пентагона поручил провести анализ процедур доступа к разведданным США

Шеф Пентагона поручил провести анализ процедур доступа к разведданным США - РИА Новости, 14.04.2023

Шеф Пентагона поручил провести анализ процедур доступа к разведданным США

Глава Пентагона Ллойд Остин поручил своему ведомству провести проверку механизма доступа к разведывательным данным США для предотвращения новых утечек,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T01:24

2023-04-14T01:24

2023-04-14T01:25

в мире

сша

министерство обороны сша

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин поручил своему ведомству провести проверку механизма доступа к разведывательным данным США для предотвращения новых утечек, говорится в обнародованном в четверг заявлении главы министра обороны."Как министр я без колебаний приму любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны. В этой связи я поручаю заместителю министра обороны по разведке и безопасности провести проверку наших процедур доступа к разведданным, подотчетности и контроля в министерстве, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, - заявил Остин.Помимо этого, шеф Пентагона поблагодарил министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США за оперативное задержание подозреваемого по резонансному делу о недавних утечках секретных документов его ведомства. "Я обещаю полную поддержку и сотрудничество со стороны министерства обороны в расследовании минюста", - заверил Остин.Ранее в четверг генпрокурор и министр юстиции США Меррик Гарланд сообщил, что сотрудники правоохранительных органов США задержали 21-летнего служащего ВВС Нацгвардии Джека Дугласа Тейшейру в связи с предполагаемым участием в утечке секретных документов Пентагона. При этом Гарланд отметил, что расследование данного инцидента продолжается.

https://ria.ru/20230414/utechka-1865198129.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона