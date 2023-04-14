https://ria.ru/20230414/pensioner-1865388017.html

В Пермском крае нашли мумифицированное тело пенсионера

В Пермском крае нашли мумифицированное тело пенсионера - РИА Новости, 14.04.2023

В Пермском крае нашли мумифицированное тело пенсионера

Следователи проводят проверку после обнаружения мумифицированного тела пожилого мужчины в квартире в пермской Лысьве, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:39

2023-04-14T16:39

2023-04-14T16:39

происшествия

лысьва

пермский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения мумифицированного тела пожилого мужчины в квартире в пермской Лысьве, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. Осведомленный источник рассказал агентству, что мумифицированное тело мужчины случайно нашел житель в доме, где уже никто не проживал - здание имело статус "под расселение". По словам собеседника, труп пролежал в квартире пять лет: сделать такие выводы позволяют найденные в одежде хозяина жилища квитанции об оплате услуг за 2017 год. "В городе Лысьва 12 апреля обнаружены останки тела мужчины 1956 года рождения. Его смерть не носила криминального характера. Проводится доследственная проверка", — заявили в СУСК. В ведомстве уточнили, что следователи осмотрели жилище, опросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20230414/pozhar-1865220517.html

лысьва

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, лысьва, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)