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В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи
В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи - РИА Новости, 14.04.2023
В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отменил комендантский час в ночь на 16 апреля по случаю Пасхи. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:45
2023-04-14T15:45
2023-04-14T15:52
херсонская область
владимир сальдо
пасха
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отменил комендантский час в ночь на 16 апреля по случаю Пасхи. "В связи с празднованием великого праздника Пасхи своим указом отменяю действие комендантского часа на территории Херсонской области в ночь с 15 на 16 апреля", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. При этом губернатор подчеркнул, что по случаю Пасхи понедельник, 17 апреля, объявлен выходным днем.
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херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, пасха, общество
Херсонская область , Владимир Сальдо, Пасха, Общество
В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи
Сальдо отменил комендантский час в ночь на 16 апреля по случаю православной Пасхи