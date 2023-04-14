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В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи - РИА Новости, 14.04.2023
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15:45 14.04.2023 (обновлено: 15:52 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/paskha-1865365942.html
В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи
В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи - РИА Новости, 14.04.2023
В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отменил комендантский час в ночь на 16 апреля по случаю Пасхи. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:45
2023-04-14T15:52
херсонская область
владимир сальдо
пасха
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отменил комендантский час в ночь на 16 апреля по случаю Пасхи. "В связи с празднованием великого праздника Пасхи своим указом отменяю действие комендантского часа на территории Херсонской области в ночь с 15 на 16 апреля", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. При этом губернатор подчеркнул, что по случаю Пасхи понедельник, 17 апреля, объявлен выходным днем.
https://ria.ru/20230414/paskha-1865282226.html
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херсонская область , владимир сальдо, пасха, общество
Херсонская область , Владимир Сальдо, Пасха, Общество
В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи

Сальдо отменил комендантский час в ночь на 16 апреля по случаю православной Пасхи

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПасхальные яйца во время празднования Пасхи
Пасхальные яйца во время празднования Пасхи - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пасхальные яйца во время празднования Пасхи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отменил комендантский час в ночь на 16 апреля по случаю Пасхи.
"В связи с празднованием великого праздника Пасхи своим указом отменяю действие комендантского часа на территории Херсонской области в ночь с 15 на 16 апреля", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
При этом губернатор подчеркнул, что по случаю Пасхи понедельник, 17 апреля, объявлен выходным днем.
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Херсонская областьВладимир СальдоПасхаОбщество
 
 
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