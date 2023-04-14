https://ria.ru/20230414/paskha-1865365942.html

В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи

В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи - РИА Новости, 14.04.2023

В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отменил комендантский час в ночь на 16 апреля по случаю Пасхи. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:45

2023-04-14T15:45

2023-04-14T15:52

херсонская область

владимир сальдо

пасха

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отменил комендантский час в ночь на 16 апреля по случаю Пасхи. "В связи с празднованием великого праздника Пасхи своим указом отменяю действие комендантского часа на территории Херсонской области в ночь с 15 на 16 апреля", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. При этом губернатор подчеркнул, что по случаю Пасхи понедельник, 17 апреля, объявлен выходным днем.

https://ria.ru/20230414/paskha-1865282226.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

херсонская область , владимир сальдо, пасха, общество