https://ria.ru/20230414/pandemiya-1865320528.html
В США призвали готовиться к новой глобальной пандемии
В США призвали готовиться к новой глобальной пандемии - РИА Новости, 14.04.2023
В США призвали готовиться к новой глобальной пандемии
В ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней нужно готовиться уже сейчас, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:53
2023-04-14T13:53
2023-04-14T14:17
в мире
пандемия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней нужно готовиться уже сейчас, сообщает Bloomberg."Вероятность того, что в следующем десятилетии может начаться пандемия, столь же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5 процента, поскольку вирусы возникают все чаще", — говорится в статье.Издание отмечает, что это связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, численности населения и угрозой зоонозных заболеваний.Поэтому эксперты в области здравоохранения сейчас готовятся к новой потенциальной глобальной угрозе. Так, за последние два десятилетия уже появились три основных типа коронавируса, вызывающие атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром и COVID-19.Вызывает опасения и быстрое распространение птичьего гриппа H5N1. Хотя пока его выявили лишь у нескольких человек, стремительный рост заболеваемости среди птиц и все более частые случаи заражения млекопитающих тревожат ученых и власти разных стран. Есть повод опасаться, что вирус может мутировать, что ускорит его распространение, делает вывод агентство.Против многих патогенов высокой степени риска, таких как ближневосточный респираторный синдром и вирус Зика, нет ни вакцин, ни методов лечения, а наблюдение за ними вряд ли поможет своевременно заметить начало новой пандемии. Это подчеркивает необходимость принятия мер по обеспечению готовности к ней, заключает Bloomberg.
https://ria.ru/20230308/pandemiya-1856642434.html
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в мире, пандемия
В США призвали готовиться к новой глобальной пандемии
Bloomberg: через десять лет мир может поразить пандемия нового опасного вируса
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
В ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней нужно готовиться уже сейчас, сообщает Bloomberg
.
"Вероятность того, что в следующем десятилетии может начаться пандемия, столь же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5 процента, поскольку вирусы возникают все чаще", — говорится в статье.
Издание отмечает, что это связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, численности населения и угрозой зоонозных заболеваний.
Поэтому эксперты в области здравоохранения сейчас готовятся к новой потенциальной глобальной угрозе. Так, за последние два десятилетия уже появились три основных типа коронавируса, вызывающие атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром и COVID-19.
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Вызывает опасения и быстрое распространение птичьего гриппа H5N1. Хотя пока его выявили лишь у нескольких человек, стремительный рост заболеваемости среди птиц и все более частые случаи заражения млекопитающих тревожат ученых и власти разных стран. Есть повод опасаться, что вирус может мутировать, что ускорит его распространение, делает вывод агентство.
Против многих патогенов высокой степени риска, таких как ближневосточный респираторный синдром и вирус Зика, нет ни вакцин, ни методов лечения, а наблюдение за ними вряд ли поможет своевременно заметить начало новой пандемии. Это подчеркивает необходимость принятия мер по обеспечению готовности к ней, заключает Bloomberg.
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