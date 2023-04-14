https://ria.ru/20230414/pandemiya-1865320528.html

В США призвали готовиться к новой глобальной пандемии

В США призвали готовиться к новой глобальной пандемии - РИА Новости, 14.04.2023

В США призвали готовиться к новой глобальной пандемии

В ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней нужно готовиться уже сейчас, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:53

2023-04-14T13:53

2023-04-14T14:17

в мире

пандемия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней нужно готовиться уже сейчас, сообщает Bloomberg."Вероятность того, что в следующем десятилетии может начаться пандемия, столь же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5 процента, поскольку вирусы возникают все чаще", — говорится в статье.Издание отмечает, что это связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, численности населения и угрозой зоонозных заболеваний.Поэтому эксперты в области здравоохранения сейчас готовятся к новой потенциальной глобальной угрозе. Так, за последние два десятилетия уже появились три основных типа коронавируса, вызывающие атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром и COVID-19.Вызывает опасения и быстрое распространение птичьего гриппа H5N1. Хотя пока его выявили лишь у нескольких человек, стремительный рост заболеваемости среди птиц и все более частые случаи заражения млекопитающих тревожат ученых и власти разных стран. Есть повод опасаться, что вирус может мутировать, что ускорит его распространение, делает вывод агентство.Против многих патогенов высокой степени риска, таких как ближневосточный респираторный синдром и вирус Зика, нет ни вакцин, ни методов лечения, а наблюдение за ними вряд ли поможет своевременно заметить начало новой пандемии. Это подчеркивает необходимость принятия мер по обеспечению готовности к ней, заключает Bloomberg.

https://ria.ru/20230308/pandemiya-1856642434.html

https://ria.ru/20230114/johnson-1844787034.html

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в мире, пандемия