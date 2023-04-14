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Пасечник почтил память погибших из-за обстрелов ВСУ жителей ЛНР

Пасечник почтил память погибших из-за обстрелов ВСУ жителей ЛНР - РИА Новости, 14.04.2023

Пасечник почтил память погибших из-за обстрелов ВСУ жителей ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник у мемориала "Не забудем, не простим" почтил память жителей Луганской Народной Республики, которые погибли из-за украинских... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:18

2023-04-14T16:18

2023-04-14T16:18

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

украина

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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник у мемориала "Не забудем, не простим" почтил память жителей Луганской Народной Республики, которые погибли из-за украинских обстрелов. "Сегодня, у мемориала "Не забудем, не простим", почтил память жителей Луганщины, погибших от украинских снарядов и пуль. Скорбная дата для всех граждан Луганской Народной Республики. Девять лет назад Киев объявил нам так называемую "антитеррористическую операцию", начал убивать наших детей, стариков и женщин. После этого мир для нас разделился на "до" и "после" - написал он в своем телеграм-канале. Пасечник добавил, что жители республики никогда не забудут и не простят Украине эти страшные преступления. Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС).

луганская народная республика

россия

украина

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луганская народная республика, леонид пасечник, россия, украина