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Володин назвал Украину полигоном для испытания оружия НАТО - РИА Новости, 14.04.2023
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08:58 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/oruzhie-1865221720.html
Володин назвал Украину полигоном для испытания оружия НАТО
Володин назвал Украину полигоном для испытания оружия НАТО - РИА Новости, 14.04.2023
Володин назвал Украину полигоном для испытания оружия НАТО
Для Вашингтона и НАТО Украина является полигоном для испытания оружия, в том числе биологического, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:58
2023-04-14T08:58
россия
сша
украина
вячеслав володин
сергей лавров
константин косачев
нато
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Для Вашингтона и НАТО Украина является полигоном для испытания оружия, в том числе биологического, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Совершенно очевидно, для Вашингтона и НАТО Украина - лишь полигон для испытания оружия, в том числе биологического, и обкатки новых способов ведения войны", - отметил Володин. Он отметил, что жители Европы и США все меньше согласны с политикой глав своих государств, направленной на поддержку Киева. По его словам, неодобрение такой политики " в США достигло 43%, в Британии - 65%, в Германии - 70%, во Франции - 80%". Володин добавил, что Вашингтон и Брюссель заявляют жителям Европы и США, что большая часть выделяемых средств остаются в их странах, Киев должен будет вернуть эти средства с процентами. "А украинцам, в свою очередь, говорят противоположное, обещая 100%-ную поддержку до самого конца. Двойные стандарты и лицемерие", - уточнил Володин. Володин подчеркнул, что лидеры западных стран пытаются сохранить власть, не думая об экономике Украине, и ввергая граждан своих стран в проблемы. "(Президент США Джо) Байден, (президент Франции Эммануэль) Макрон и (канцлер Германии Олаф) Шольц пытаются сохранить власть, ввергая граждан своих стран в огромные проблемы, не думая о народе Украины, ее экономике", - резюмировал он. Российский Совет Федерации 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html
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россия, сша, украина, вячеслав володин, сергей лавров, константин косачев, нато, госдума рф, совет федерации рф
Россия, США, Украина, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Константин Косачев, НАТО, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Володин назвал Украину полигоном для испытания оружия НАТО

Володин: для Вашингтона и НАТО Украина выступает полигоном для испытания оружия

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Для Вашингтона и НАТО Украина является полигоном для испытания оружия, в том числе биологического, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Совершенно очевидно, для Вашингтона и НАТО Украина - лишь полигон для испытания оружия, в том числе биологического, и обкатки новых способов ведения войны", - отметил Володин.
Ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Россия накажет США их же оружием. Пентагон в бешенстве и не знает, как быть
Вчера, 08:00
Он отметил, что жители Европы и США все меньше согласны с политикой глав своих государств, направленной на поддержку Киева. По его словам, неодобрение такой политики " в США достигло 43%, в Британии - 65%, в Германии - 70%, во Франции - 80%". Володин добавил, что Вашингтон и Брюссель заявляют жителям Европы и США, что большая часть выделяемых средств остаются в их странах, Киев должен будет вернуть эти средства с процентами.
"А украинцам, в свою очередь, говорят противоположное, обещая 100%-ную поддержку до самого конца. Двойные стандарты и лицемерие", - уточнил Володин.
Володин подчеркнул, что лидеры западных стран пытаются сохранить власть, не думая об экономике Украине, и ввергая граждан своих стран в проблемы. "(Президент США Джо) Байден, (президент Франции Эммануэль) Макрон и (канцлер Германии Олаф) Шольц пытаются сохранить власть, ввергая граждан своих стран в огромные проблемы, не думая о народе Украины, ее экономике", - резюмировал он.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Небензя рассказал, где уже "всплывает" поставляемое Киеву западное оружие
10 апреля, 23:56
Российский Совет Федерации 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В сенате США выступили за передачу Киеву любого оружия, кроме ядерного
30 марта, 00:07
 
РоссияСШАУкраинаВячеслав ВолодинСергей ЛавровКонстантин КосачевНАТОГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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