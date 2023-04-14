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Володин назвал Украину полигоном для испытания оружия НАТО

Володин назвал Украину полигоном для испытания оружия НАТО - РИА Новости, 14.04.2023

Володин назвал Украину полигоном для испытания оружия НАТО

Для Вашингтона и НАТО Украина является полигоном для испытания оружия, в том числе биологического, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:58

2023-04-14T08:58

2023-04-14T08:58

россия

сша

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вячеслав володин

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константин косачев

нато

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Для Вашингтона и НАТО Украина является полигоном для испытания оружия, в том числе биологического, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Совершенно очевидно, для Вашингтона и НАТО Украина - лишь полигон для испытания оружия, в том числе биологического, и обкатки новых способов ведения войны", - отметил Володин. Он отметил, что жители Европы и США все меньше согласны с политикой глав своих государств, направленной на поддержку Киева. По его словам, неодобрение такой политики " в США достигло 43%, в Британии - 65%, в Германии - 70%, во Франции - 80%". Володин добавил, что Вашингтон и Брюссель заявляют жителям Европы и США, что большая часть выделяемых средств остаются в их странах, Киев должен будет вернуть эти средства с процентами. "А украинцам, в свою очередь, говорят противоположное, обещая 100%-ную поддержку до самого конца. Двойные стандарты и лицемерие", - уточнил Володин. Володин подчеркнул, что лидеры западных стран пытаются сохранить власть, не думая об экономике Украине, и ввергая граждан своих стран в проблемы. "(Президент США Джо) Байден, (президент Франции Эммануэль) Макрон и (канцлер Германии Олаф) Шольц пытаются сохранить власть, ввергая граждан своих стран в огромные проблемы, не думая о народе Украины, ее экономике", - резюмировал он. Российский Совет Федерации 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html

https://ria.ru/20230410/oruzhie-1864360795.html

https://ria.ru/20230330/senator-1861721262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, украина, вячеслав володин, сергей лавров, константин косачев, нато, госдума рф, совет федерации рф