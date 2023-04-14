https://ria.ru/20230414/orkestr-1865200925.html

Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за "украинских заложников"

Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за "украинских заложников" - РИА Новости, 14.04.2023

Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за "украинских заложников"

Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за музыкантов украинского государственного оркестра, которым отказали в британских визах, написала обозреватель... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T02:05

2023-04-14T02:05

2023-04-14T10:26

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за музыкантов украинского государственного оркестра, которым отказали в британских визах, написала обозреватель Guardian Хелен Пидд.В статье говорится, что артисты планировали совершить турне по Туманному Альбиону, а их программу рекламировали на сайте правительства Великобритании как "пример британо-украинских отношений"."Они говорили о важности поддержки украинцев, но, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Великобритании, им было все равно", — заявил исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, который отвечал за организацию турне.Он также призвал министра культуры Британии Люси Фрейзер уйти в отставку.Отмечается, что украинский оркестр должен был начать свой тур по Великобритании концертом в Портсмуте 1 апреля, но музыкантам, включая дирижера и четырех первых скрипок, к тому моменту еще не выдали визы. В итоге они застряли в Париже на неделю, а через два дня после "начала" тура им сказали о необходимости заплатить 15 000 евро за экстренную визу.Бизиль обвинил правительство Великобритании в "удержании оркестра в заложниках" во Франции. По его оценкам, фиаско обошлось компании в сто тысяч евро, в эту сумму входят гонорары, расходы на проживание и ущерб репутации.В конце статьи говорится, что концерты пришлось перенести, британские власти пока не прокомментировали эту ситуацию.

https://ria.ru/20230305/angliya-1855939881.html

https://ria.ru/20230308/oruzhie-1856581814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

великобритания, в мире, украина