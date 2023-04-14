Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за "украинских заложников"
Guardian: между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за музыкантов украинского государственного оркестра, которым отказали в британских визах, написала обозреватель Guardian Хелен Пидд.
В статье говорится, что артисты планировали совершить турне по Туманному Альбиону, а их программу рекламировали на сайте правительства Великобритании как "пример британо-украинских отношений".
"Они говорили о важности поддержки украинцев, но, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Великобритании, им было все равно", — заявил исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, который отвечал за организацию турне.
Он также призвал министра культуры Британии Люси Фрейзер уйти в отставку.
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"Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности. Группы, музыканты и оркестры больше не будут приезжать в Великобританию из-за риска не въехать в страну", — возмутился он.
Отмечается, что украинский оркестр должен был начать свой тур по Великобритании концертом в Портсмуте 1 апреля, но музыкантам, включая дирижера и четырех первых скрипок, к тому моменту еще не выдали визы. В итоге они застряли в Париже на неделю, а через два дня после "начала" тура им сказали о необходимости заплатить 15 000 евро за экстренную визу.
Бизиль обвинил правительство Великобритании в "удержании оркестра в заложниках" во Франции. По его оценкам, фиаско обошлось компании в сто тысяч евро, в эту сумму входят гонорары, расходы на проживание и ущерб репутации.
В конце статьи говорится, что концерты пришлось перенести, британские власти пока не прокомментировали эту ситуацию.