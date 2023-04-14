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Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за "украинских заложников" - РИА Новости, 14.04.2023
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02:05 14.04.2023 (обновлено: 10:26 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/orkestr-1865200925.html
Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за "украинских заложников"
Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за "украинских заложников" - РИА Новости, 14.04.2023
Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за "украинских заложников"
Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за музыкантов украинского государственного оркестра, которым отказали в британских визах, написала обозреватель... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T02:05
2023-04-14T10:26
великобритания
в мире
украина
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за музыкантов украинского государственного оркестра, которым отказали в британских визах, написала обозреватель Guardian Хелен Пидд.В статье говорится, что артисты планировали совершить турне по Туманному Альбиону, а их программу рекламировали на сайте правительства Великобритании как "пример британо-украинских отношений"."Они говорили о важности поддержки украинцев, но, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Великобритании, им было все равно", — заявил исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, который отвечал за организацию турне.Он также призвал министра культуры Британии Люси Фрейзер уйти в отставку.Отмечается, что украинский оркестр должен был начать свой тур по Великобритании концертом в Портсмуте 1 апреля, но музыкантам, включая дирижера и четырех первых скрипок, к тому моменту еще не выдали визы. В итоге они застряли в Париже на неделю, а через два дня после "начала" тура им сказали о необходимости заплатить 15 000 евро за экстренную визу.Бизиль обвинил правительство Великобритании в "удержании оркестра в заложниках" во Франции. По его оценкам, фиаско обошлось компании в сто тысяч евро, в эту сумму входят гонорары, расходы на проживание и ущерб репутации.В конце статьи говорится, что концерты пришлось перенести, британские власти пока не прокомментировали эту ситуацию.
https://ria.ru/20230305/angliya-1855939881.html
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великобритания, в мире, украина
Великобритания, В мире, Украина
Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за "украинских заложников"

Guardian: между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за музыкантов украинского государственного оркестра, которым отказали в британских визах, написала обозреватель Guardian Хелен Пидд.
В статье говорится, что артисты планировали совершить турне по Туманному Альбиону, а их программу рекламировали на сайте правительства Великобритании как "пример британо-украинских отношений".
"Они говорили о важности поддержки украинцев, но, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Великобритании, им было все равно", — заявил исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, который отвечал за организацию турне.
Он также призвал министра культуры Британии Люси Фрейзер уйти в отставку.
«
"Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности. Группы, музыканты и оркестры больше не будут приезжать в Великобританию из-за риска не въехать в страну", — возмутился он.
Отмечается, что украинский оркестр должен был начать свой тур по Великобритании концертом в Портсмуте 1 апреля, но музыкантам, включая дирижера и четырех первых скрипок, к тому моменту еще не выдали визы. В итоге они застряли в Париже на неделю, а через два дня после "начала" тура им сказали о необходимости заплатить 15 000 евро за экстренную визу.
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Бизиль обвинил правительство Великобритании в "удержании оркестра в заложниках" во Франции. По его оценкам, фиаско обошлось компании в сто тысяч евро, в эту сумму входят гонорары, расходы на проживание и ущерб репутации.
В конце статьи говорится, что концерты пришлось перенести, британские власти пока не прокомментировали эту ситуацию.
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