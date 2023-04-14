Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 14.04.2023 (обновлено: 10:02 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/orban-1865228759.html
Орбан заявил, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов
Орбан заявил, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов - РИА Новости, 14.04.2023
Орбан заявил, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов
Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы, это не может продолжаться бесконечно, заявил... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:42
2023-04-14T10:02
в мире
европа
украина
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7418a3dc3f4c74360925344a8edda732.jpg
БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы, это не может продолжаться бесконечно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование. И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике. И очевидно, что это не может продолжаться бесконечно", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер также отметил, что через общие бюджеты ЕС в финансировании Украины принимает участие и Венгрия, несмотря на это, положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.
https://ria.ru/20230331/eskalatsiya-1862181709.html
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17bcc7ee0801b6ab83c614da1a3ac283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, виктор орбан
В мире, Европа, Украина, Виктор Орбан
Орбан заявил, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов

Премьер Венгрии Орбан: Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы, это не может продолжаться бесконечно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование. И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике. И очевидно, что это не может продолжаться бесконечно", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер также отметил, что через общие бюджеты ЕС в финансировании Украины принимает участие и Венгрия, несмотря на это, положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Опасный сценарий. Что кроется за словами Орбана о миротворцах на Украине
31 марта, 15:27
 
В миреЕвропаУкраинаВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала