https://ria.ru/20230414/orban-1865228759.html

Орбан заявил, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов

Орбан заявил, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов - РИА Новости, 14.04.2023

Орбан заявил, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов

Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы, это не может продолжаться бесконечно, заявил... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:42

2023-04-14T09:42

2023-04-14T10:02

в мире

европа

украина

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, которых не хватает экономике самой Европы, это не может продолжаться бесконечно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Мы оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование. И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике. И очевидно, что это не может продолжаться бесконечно", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер также отметил, что через общие бюджеты ЕС в финансировании Украины принимает участие и Венгрия, несмотря на это, положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.

https://ria.ru/20230331/eskalatsiya-1862181709.html

европа

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в мире, европа, украина, виктор орбан