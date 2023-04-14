Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 14.04.2023 (обновлено: 10:32 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/orban-1865227148.html
Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной
Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной - РИА Новости, 14.04.2023
Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной
Конфликт на Украине закончится, как только США и Европа прекратят ее содержать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:36
2023-04-14T10:32
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864994733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7537ec84d7f54ccd0d0e5d1ded91f4.jpg
БУДАПЕШТ, 14 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится, как только США и Европа прекратят ее содержать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По словам премьер-министра, вопрос заключается в том, содержит ли Запад Украину."И в тот момент, когда Америка и Европа ответят "нет" на этот вопрос, война окончится", — уверен он.Орбан подчеркнул, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов: оплачивает украинские пенсии, содержит государственные учреждения, здравоохранение, образование. "И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике. И очевидно, что это не может продолжаться бесконечно", — добавил венгерский лидер.Он также отметил, что через общие бюджеты ЕС в финансировании Украины принимает участие и Венгрия, но, несмотря на это, положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.Венгрия с самого начала конфликта на Украине последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и военной помощи киевскому режиму. Так, она запретила поставлять со своей территории оружие для ВСУ, поскольку это ставит под угрозу безопасность этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Кроме того, Будапешт обвиняет Киев в притеснениях венгерского меньшинства из-за украинского закона об образовании и действий местных властей в Закарпатской области.
https://ria.ru/20230413/vengriya-1865026875.html
https://ria.ru/20230405/konfrontatsiya-1863222861.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864994733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b7a5515969c928a211fdb7c0768f738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, виктор орбан
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Премьер-министр Венгрии Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Артемовске
Разрушенные здания в Артемовске - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разрушенные здания в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 14 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится, как только США и Европа прекратят ее содержать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«
"По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за войны. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать", — сказал он.
По словам премьер-министра, вопрос заключается в том, содержит ли Запад Украину.
"И в тот момент, когда Америка и Европа ответят "нет" на этот вопрос, война окончится", — уверен он.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Киеве призвали оказать все возможное давление на Венгрию
Вчера, 13:00
Орбан подчеркнул, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов: оплачивает украинские пенсии, содержит государственные учреждения, здравоохранение, образование.
"И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике. И очевидно, что это не может продолжаться бесконечно", — добавил венгерский лидер.
Он также отметил, что через общие бюджеты ЕС в финансировании Украины принимает участие и Венгрия, но, несмотря на это, положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.
Венгрия с самого начала конфликта на Украине последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и военной помощи киевскому режиму. Так, она запретила поставлять со своей территории оружие для ВСУ, поскольку это ставит под угрозу безопасность этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Кроме того, Будапешт обвиняет Киев в притеснениях венгерского меньшинства из-за украинского закона об образовании и действий местных властей в Закарпатской области.
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Венгрия не поддержит шаги, ведущие к прямой конфронтации России и НАТО
5 апреля, 15:06
 
В миреУкраинаВенгрияВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала