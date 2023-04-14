https://ria.ru/20230414/orban-1865227148.html

Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной - РИА Новости, 14.04.2023

Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Конфликт на Украине закончится, как только США и Европа прекратят ее содержать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:36

2023-04-14T09:36

2023-04-14T10:32

в мире

украина

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 14 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится, как только США и Европа прекратят ее содержать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По словам премьер-министра, вопрос заключается в том, содержит ли Запад Украину."И в тот момент, когда Америка и Европа ответят "нет" на этот вопрос, война окончится", — уверен он.Орбан подчеркнул, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов: оплачивает украинские пенсии, содержит государственные учреждения, здравоохранение, образование. "И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике. И очевидно, что это не может продолжаться бесконечно", — добавил венгерский лидер.Он также отметил, что через общие бюджеты ЕС в финансировании Украины принимает участие и Венгрия, но, несмотря на это, положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.Венгрия с самого начала конфликта на Украине последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и военной помощи киевскому режиму. Так, она запретила поставлять со своей территории оружие для ВСУ, поскольку это ставит под угрозу безопасность этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Кроме того, Будапешт обвиняет Киев в притеснениях венгерского меньшинства из-за украинского закона об образовании и действий местных властей в Закарпатской области.

https://ria.ru/20230413/vengriya-1865026875.html

https://ria.ru/20230405/konfrontatsiya-1863222861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, венгрия, виктор орбан