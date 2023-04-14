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В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией
В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией - РИА Новости, 14.04.2023
В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией
Имя российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева стерли в Одессе с памятника "Якорь-сердце" в виде логотипа города, который разрабатывала студия Лебедева,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:42
2023-04-14T15:42
2023-04-14T15:42
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Имя российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева стерли в Одессе с памятника "Якорь-сердце" в виде логотипа города, который разрабатывала студия Лебедева, сообщило местное издание "Думская". Туристический логотип Одессы был разработан дизайнерской студией Лебедева в 2012 году. В том же году был открыл бронзовый памятник "Якорь-сердце". Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20230321/lebedev-1859478944.html
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одесса, украина, артемий лебедев, россия
Одесса, Украина, Артемий Лебедев, Россия
В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией
Имя российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева стерли с памятника-символа Одессы