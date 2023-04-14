https://ria.ru/20230414/odessa-1865364885.html

В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией

В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией - РИА Новости, 14.04.2023

В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией

Имя российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева стерли в Одессе с памятника "Якорь-сердце" в виде логотипа города, который разрабатывала студия Лебедева,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:42

2023-04-14T15:42

2023-04-14T15:42

одесса

украина

артемий лебедев

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Имя российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева стерли в Одессе с памятника "Якорь-сердце" в виде логотипа города, который разрабатывала студия Лебедева, сообщило местное издание "Думская". Туристический логотип Одессы был разработан дизайнерской студией Лебедева в 2012 году. В том же году был открыл бронзовый памятник "Якорь-сердце". Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20230321/lebedev-1859478944.html

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одесса, украина, артемий лебедев, россия