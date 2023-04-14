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В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией - РИА Новости, 14.04.2023
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15:42 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/odessa-1865364885.html
В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией
В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией - РИА Новости, 14.04.2023
В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией
Имя российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева стерли в Одессе с памятника "Якорь-сердце" в виде логотипа города, который разрабатывала студия Лебедева,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:42
2023-04-14T15:42
одесса
украина
артемий лебедев
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Имя российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева стерли в Одессе с памятника "Якорь-сердце" в виде логотипа города, который разрабатывала студия Лебедева, сообщило местное издание "Думская". Туристический логотип Одессы был разработан дизайнерской студией Лебедева в 2012 году. В том же году был открыл бронзовый памятник "Якорь-сердце". Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС.
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одесса, украина, артемий лебедев, россия
Одесса, Украина, Артемий Лебедев, Россия
В Одессе стерли имя Лебедева с памятника, разработанного его студией

Имя российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева стерли с памятника-символа Одессы

Имя Артемия Лебедева затерли с памятника в Одессе, который он придумал. Скриншот видео
Имя Артемия Лебедева затерли с памятника в Одессе, который он придумал. Скриншот видео
Имя Артемия Лебедева затерли с памятника в Одессе, который он придумал. Скриншот видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Имя российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева стерли в Одессе с памятника "Якорь-сердце" в виде логотипа города, который разрабатывала студия Лебедева, сообщило местное издание "Думская".
«
"Имя российского дизайнера Артемия Лебедева стерли с "Якоря-сердце", - написало издание в своем Telegram-канале.
Туристический логотип Одессы был разработан дизайнерской студией Лебедева в 2012 году. В том же году был открыл бронзовый памятник "Якорь-сердце".
Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС.
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
СБУ заочно обвинила Артемия Лебедева после репортажа с Запорожской АЭС
21 марта, 14:32
 
ОдессаУкраинаАртемий ЛебедевРоссия
 
 
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