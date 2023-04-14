Рейтинг@Mail.ru
В России разработали очки смешанной реальности - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:33 14.04.2023 (обновлено: 06:39 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/ochki-1865212443.html
В России разработали очки смешанной реальности
В России разработали очки смешанной реальности - РИА Новости, 14.04.2023
В России разработали очки смешанной реальности
Российские стартаперы разработали прототип первых в стране очков смешанной реальности, они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T06:33
2023-04-14T06:39
наука
технологии
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863700140_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_78cef3f832cba7421fdc770015193146.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские стартаперы разработали прототип первых в стране очков смешанной реальности, они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны, сообщили РИА Новости в операторе акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Команда SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета разработала прототип первых в России очков смешанной реальности. Они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны", - говорится в сообщении. Отмечается, что основа разработки студенческого стартапа - технология отображения birdbath. Данный метод заключается в том, что лучи, которые проходят через специальное полупрозрачное зеркало, отражаются под углом в 90 градусов прямо в глаз человека. В настоящий момент разработчики подготовили три версии очков: очки с одним экраном, очки с двумя экранами и устройство, встроенное в каску. Автономное время работы устройств составит примерно шесть часов.
https://ria.ru/20230329/datchik-1861418613.html
https://ria.ru/20230213/rak-1851597865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863700140_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_87febd6fa8f691773c7b0dc572bfc3d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, общество
Наука, Технологии, Россия, Общество
В России разработали очки смешанной реальности

Отечественные стартаперы разработали прототип первых в России очков смешанной реальности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетительница в очках виртуальной реальности на VR-стенде
Посетительница в очках виртуальной реальности на VR-стенде - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Посетительница в очках виртуальной реальности на VR-стенде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские стартаперы разработали прототип первых в стране очков смешанной реальности, они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны, сообщили РИА Новости в операторе акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Команда SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета разработала прототип первых в России очков смешанной реальности. Они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны", - говорится в сообщении.
Выращивание посадочного материала в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Российский студент изобрел датчик влажности
29 марта, 04:28
Отмечается, что основа разработки студенческого стартапа - технология отображения birdbath. Данный метод заключается в том, что лучи, которые проходят через специальное полупрозрачное зеркало, отражаются под углом в 90 градусов прямо в глаз человека.
«
"При помощи движения пальцев рук и различных жестов человек может управлять пользовательским интерфейсом операционной системы очков. Такое совмещение реального и цифровых миров способствует более эффективному погружению в рабочую среду, а вся нужная информация оказывается перед глазами пользователя. Благодаря этому очки возможно использовать в различных отраслях деятельности - от промышленной безопасности до серфинга в интернете", - отметили в компании.
В настоящий момент разработчики подготовили три версии очков: очки с одним экраном, очки с двумя экранами и устройство, встроенное в каску. Автономное время работы устройств составит примерно шесть часов.
Медицинский работник со снимком пациента - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Ученые в России изобрели новую технологию терапии рака
13 февраля, 07:40
 
НаукаТехнологииРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала