https://ria.ru/20230414/ochki-1865212443.html
В России разработали очки смешанной реальности
В России разработали очки смешанной реальности - РИА Новости, 14.04.2023
В России разработали очки смешанной реальности
Российские стартаперы разработали прототип первых в стране очков смешанной реальности, они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T06:33
2023-04-14T06:33
2023-04-14T06:39
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские стартаперы разработали прототип первых в стране очков смешанной реальности, они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны, сообщили РИА Новости в операторе акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Команда SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета разработала прототип первых в России очков смешанной реальности. Они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны", - говорится в сообщении. Отмечается, что основа разработки студенческого стартапа - технология отображения birdbath. Данный метод заключается в том, что лучи, которые проходят через специальное полупрозрачное зеркало, отражаются под углом в 90 градусов прямо в глаз человека. В настоящий момент разработчики подготовили три версии очков: очки с одним экраном, очки с двумя экранами и устройство, встроенное в каску. Автономное время работы устройств составит примерно шесть часов.
https://ria.ru/20230329/datchik-1861418613.html
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технологии, россия, общество
Наука, Технологии, Россия, Общество
В России разработали очки смешанной реальности
Отечественные стартаперы разработали прототип первых в России очков смешанной реальности
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские стартаперы разработали прототип первых в стране очков смешанной реальности, они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны, сообщили РИА Новости в операторе акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Команда SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета разработала прототип первых в России очков смешанной реальности. Они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что основа разработки студенческого стартапа - технология отображения birdbath. Данный метод заключается в том, что лучи, которые проходят через специальное полупрозрачное зеркало, отражаются под углом в 90 градусов прямо в глаз человека.
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"При помощи движения пальцев рук и различных жестов человек может управлять пользовательским интерфейсом операционной системы очков. Такое совмещение реального и цифровых миров способствует более эффективному погружению в рабочую среду, а вся нужная информация оказывается перед глазами пользователя. Благодаря этому очки возможно использовать в различных отраслях деятельности - от промышленной безопасности до серфинга в интернете", - отметили в компании.
В настоящий момент разработчики подготовили три версии очков: очки с одним экраном, очки с двумя экранами и устройство, встроенное в каску. Автономное время работы устройств составит примерно шесть часов.
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