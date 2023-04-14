https://ria.ru/20230414/ochki-1865212443.html

В России разработали очки смешанной реальности

В России разработали очки смешанной реальности - РИА Новости, 14.04.2023

В России разработали очки смешанной реальности

Российские стартаперы разработали прототип первых в стране очков смешанной реальности, они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T06:33

2023-04-14T06:33

2023-04-14T06:39

наука

технологии

россия

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские стартаперы разработали прототип первых в стране очков смешанной реальности, они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны, сообщили РИА Новости в операторе акселерационных программ Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Команда SKADI Technologies из Санкт-Петербургского горного университета разработала прототип первых в России очков смешанной реальности. Они могут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в медицине, образовании и в перспективе смогут заменить современные смартфоны", - говорится в сообщении. Отмечается, что основа разработки студенческого стартапа - технология отображения birdbath. Данный метод заключается в том, что лучи, которые проходят через специальное полупрозрачное зеркало, отражаются под углом в 90 градусов прямо в глаз человека. В настоящий момент разработчики подготовили три версии очков: очки с одним экраном, очки с двумя экранами и устройство, встроенное в каску. Автономное время работы устройств составит примерно шесть часов.

https://ria.ru/20230329/datchik-1861418613.html

https://ria.ru/20230213/rak-1851597865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, общество