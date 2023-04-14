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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 22.35 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T22:55
2023-04-14T22:55
2023-04-14T22:55
специальная военная операция на украине
кировский район
сцкк
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
кировский район
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кировский район, сцкк, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка