https://ria.ru/20230414/obstrel-1865280339.html
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 12.00 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:23
2023-04-14T12:23
2023-04-14T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили три снаряда по Пантелеймоновке