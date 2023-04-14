https://ria.ru/20230414/obstrel-1865280339.html

Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку

Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 14.04.2023

Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в 12.00 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:23

2023-04-14T12:23

2023-04-14T12:23

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк