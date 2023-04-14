Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян, пишут СМИ
Второй крупнейший банк ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян
Вид на район Дубай Марина. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Второй крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян из-за директивы Евросоюза, пишет Forbes.
"Банк начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут", — говорится в публикации.
"Банк начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут", — говорится в публикации.
Издание приводит слова специального советника по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Киры Винокуровой о том, что здесь налицо глобальное администрирование санкционного режима со стороны США. По ее мнению, даже ОАЭ вынуждены подстраиваться под них. Юрист отметила, что мера со стороны Emirates NBD связана с введением блокирующих санкций в отношении некоторых российских банков и брокеров.
В статье отмечается, что ограничения ввели из-за директивы Евросоюза. Они не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, но под них подпадают резиденты ОАЭ.
В статье отмечается, что ограничения ввели из-за директивы Евросоюза. Они не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, но под них подпадают резиденты ОАЭ.
Forbes указывает, что банк Emirates NBD, как европейские и швейцарские банки, пользующиеся услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан исполнять требование депозитария.