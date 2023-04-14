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Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
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12:56 14.04.2023 (обновлено: 14:32 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/oae-1865291739.html
Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян, пишут СМИ
Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян, пишут СМИ
Второй крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян из-за директивы Евросоюза, пишет Forbes. "Банк начнет переводить активы... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:56
2023-04-14T14:32
экономика
оаэ
сша
евросоюз
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Второй крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян из-за директивы Евросоюза, пишет Forbes. "Банк начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут", — говорится в публикации. Издание приводит слова специального советника по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen &amp; Paper Киры Винокуровой о том, что здесь налицо глобальное администрирование санкционного режима со стороны США. По ее мнению, даже ОАЭ вынуждены подстраиваться под них. Юрист отметила, что мера со стороны Emirates NBD связана с введением блокирующих санкций в отношении некоторых российских банков и брокеров.В статье отмечается, что ограничения ввели из-за директивы Евросоюза. Они не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, но под них подпадают резиденты ОАЭ.Forbes указывает, что банк Emirates NBD, как европейские и швейцарские банки, пользующиеся услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан исполнять требование депозитария.
https://ria.ru/20230410/belgiya-1864302438.html
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экономика, оаэ, сша, евросоюз
Экономика, ОАЭ, США, Евросоюз
Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян, пишут СМИ

Второй крупнейший банк ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на район Дубай Марина
Вид на район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Второй крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян из-за директивы Евросоюза, пишет Forbes.

"Банк начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут", — говорится в публикации.
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Издание приводит слова специального советника по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Киры Винокуровой о том, что здесь налицо глобальное администрирование санкционного режима со стороны США. По ее мнению, даже ОАЭ вынуждены подстраиваться под них. Юрист отметила, что мера со стороны Emirates NBD связана с введением блокирующих санкций в отношении некоторых российских банков и брокеров.

В статье отмечается, что ограничения ввели из-за директивы Евросоюза. Они не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, но под них подпадают резиденты ОАЭ.
Forbes указывает, что банк Emirates NBD, как европейские и швейцарские банки, пользующиеся услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан исполнять требование депозитария.
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ЭкономикаОАЭСШАЕвросоюз
 
 
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