https://ria.ru/20230414/oae-1865291739.html

Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян, пишут СМИ

Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023

Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян, пишут СМИ

Второй крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян из-за директивы Евросоюза, пишет Forbes. "Банк начнет переводить активы... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:56

2023-04-14T12:56

2023-04-14T14:32

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Второй крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян из-за директивы Евросоюза, пишет Forbes. "Банк начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут", — говорится в публикации. Издание приводит слова специального советника по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Киры Винокуровой о том, что здесь налицо глобальное администрирование санкционного режима со стороны США. По ее мнению, даже ОАЭ вынуждены подстраиваться под них. Юрист отметила, что мера со стороны Emirates NBD связана с введением блокирующих санкций в отношении некоторых российских банков и брокеров.В статье отмечается, что ограничения ввели из-за директивы Евросоюза. Они не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, но под них подпадают резиденты ОАЭ.Forbes указывает, что банк Emirates NBD, как европейские и швейцарские банки, пользующиеся услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан исполнять требование депозитария.

https://ria.ru/20230410/belgiya-1864302438.html

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экономика, оаэ, сша, евросоюз