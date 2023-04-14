https://ria.ru/20230414/neft-1865269968.html

Экспорт нефти из России побил рекорд апреля 2020 года, заявили в МЭА

Экспорт нефти из России побил рекорд апреля 2020 года, заявили в МЭА - РИА Новости, 14.04.2023

Экспорт нефти из России побил рекорд апреля 2020 года, заявили в МЭА

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте стал самым высоким с апреля ковидного 2020 года, говорится в ежемесячном докладе Международного... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:54

2023-04-14T11:54

2023-04-14T13:17

россия

экономика

цены на нефть

александр новак

мэа

опек

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте стал самым высоким с апреля ковидного 2020 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА)."Российский нефтяной экспорт в марте вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года. <...> Общий объем поставок вырос на 0,6 миллиона баррелей в сутки — до 8,1 миллиона баррелей в сутки", — указано в документе.В том числе поставки нефтепродуктов выросли на 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем — до 3,1 миллиона.Доходы, которые Россия, по оценке МЭА, могла получить от нефтяных поставок, к предыдущему месяцу выросли на миллиард долларов — до 12,7 миллиарда, но оказались на 43 процента ниже, чем год назад.В 2022 году ОПЕК и ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Российский вице-премьер Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства. В феврале замглавы правительства сообщал, что экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6 процента. По данным Федеральной таможенной службы, в денежном выражении страна увеличила экспорт минерального топлива, нефти и продуктов перегонки на 42,8% по сравнению с 2021 годом — до 383,7 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230413/neft-1865076554.html

https://ria.ru/20230412/neft-1864673668.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, цены на нефть, александр новак, мэа, опек, федеральная таможенная служба (фтс россии)