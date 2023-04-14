https://ria.ru/20230414/neft-1865269968.html
Экспорт нефти из России побил рекорд апреля 2020 года, заявили в МЭА
Экспорт нефти из России побил рекорд апреля 2020 года, заявили в МЭА - РИА Новости, 14.04.2023
Экспорт нефти из России побил рекорд апреля 2020 года, заявили в МЭА
Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте стал самым высоким с апреля ковидного 2020 года, говорится в ежемесячном докладе Международного... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:54
2023-04-14T11:54
2023-04-14T13:17
россия
экономика
цены на нефть
александр новак
мэа
опек
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте стал самым высоким с апреля ковидного 2020 года, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА)."Российский нефтяной экспорт в марте вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года. <...> Общий объем поставок вырос на 0,6 миллиона баррелей в сутки — до 8,1 миллиона баррелей в сутки", — указано в документе.В том числе поставки нефтепродуктов выросли на 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем — до 3,1 миллиона.Доходы, которые Россия, по оценке МЭА, могла получить от нефтяных поставок, к предыдущему месяцу выросли на миллиард долларов — до 12,7 миллиарда, но оказались на 43 процента ниже, чем год назад.В 2022 году ОПЕК и ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Российский вице-премьер Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства. В феврале замглавы правительства сообщал, что экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6 процента. По данным Федеральной таможенной службы, в денежном выражении страна увеличила экспорт минерального топлива, нефти и продуктов перегонки на 42,8% по сравнению с 2021 годом — до 383,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230413/neft-1865076554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, цены на нефть, александр новак, мэа, опек, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, МЭА, ОПЕК, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Экспорт нефти из России побил рекорд апреля 2020 года, заявили в МЭА
В МЭА заявили, что российский экспорт нефти в марте стал самым высоким с апреля 2020 года
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте стал самым высоким с апреля ковидного 2020 года, говорится в ежемесячном докладе
Международного энергетического агентства (МЭА).
"Российский нефтяной экспорт в марте вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года. <...> Общий объем поставок вырос на 0,6 миллиона баррелей в сутки — до 8,1 миллиона баррелей в сутки", — указано в документе.
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В том числе поставки нефтепродуктов выросли на 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем — до 3,1 миллиона.
Доходы, которые Россия, по оценке МЭА, могла получить от нефтяных поставок, к предыдущему месяцу выросли на миллиард долларов — до 12,7 миллиарда, но оказались на 43 процента ниже, чем год назад.
В 2022 году ОПЕК
и ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Российский вице-премьер Александр Новак
пояснял, что это связано с необъективностью агентства.
В феврале замглавы правительства сообщал, что экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6 процента. По данным Федеральной таможенной службы, в денежном выражении страна увеличила экспорт минерального топлива, нефти и продуктов перегонки на 42,8% по сравнению с 2021 годом — до 383,7 миллиарда долларов.
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