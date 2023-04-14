https://ria.ru/20230414/nasilie-1865206444.html

Россияне стали чаще сталкиваться с психологическим насилием на работе

Россияне стали чаще сталкиваться с психологическим насилием на работе - РИА Новости, 14.04.2023

Россияне стали чаще сталкиваться с психологическим насилием на работе

Россияне стали чаще жаловаться на психологическое насилие на работе — за четыре года доля сотрудников, страдающих от этой проблемы, увеличилась до 40 процентов, РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T04:14

2023-04-14T04:14

2023-04-14T10:26

общество

россия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россияне стали чаще жаловаться на психологическое насилие на работе — за четыре года доля сотрудников, страдающих от этой проблемы, увеличилась до 40 процентов, свидетельствуют данные исследования SuperJob, которые есть у РИА Новости."Число россиян, жалующихся на абьюз на работе, растет: 31 процент в 2019 году, 40 процентов сейчас", — говорится в исследовании.В то же время 45 процентов опрошенных с психологическим насилием не сталкивались, остальные респонденты от ответа воздержались.Отмечается, что чаще всего о такой проблеме в рабочем коллективе говорили респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.Среди основных проявлений абьюза россияне также указали психологическое давление (13 процентов респондентов), повышенный тон и оскорбления (по 12 процентов), угрозы и шантаж (11 процентов). Реже граждане отмечали хамство и грубость (восемь процентов), игнорирование, пренебрежение и высокомерие (семь процентов), насмешки и издевательства (пять процентов), кумовство и блат (пять процентов), нецензурную брань (четыре процента), сплетни и харассмент (по три процента). В вопросе предполагался множественный вариант выбора.В исследовании участвовали 3000 экономически активных граждан с опытом работы из всех округов страны.

https://ria.ru/20230320/uvolnenie-1859016600.html

https://ria.ru/20230412/kolledzh-1864641704.html

россия

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общество, россия