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Россияне стали чаще сталкиваться с психологическим насилием на работе - РИА Новости, 14.04.2023
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04:14 14.04.2023 (обновлено: 10:26 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/nasilie-1865206444.html
Россияне стали чаще сталкиваться с психологическим насилием на работе
Россияне стали чаще сталкиваться с психологическим насилием на работе - РИА Новости, 14.04.2023
Россияне стали чаще сталкиваться с психологическим насилием на работе
Россияне стали чаще жаловаться на психологическое насилие на работе — за четыре года доля сотрудников, страдающих от этой проблемы, увеличилась до 40 процентов, РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:14
2023-04-14T10:26
общество
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россияне стали чаще жаловаться на психологическое насилие на работе — за четыре года доля сотрудников, страдающих от этой проблемы, увеличилась до 40 процентов, свидетельствуют данные исследования SuperJob, которые есть у РИА Новости."Число россиян, жалующихся на абьюз на работе, растет: 31 процент в 2019 году, 40 процентов сейчас", — говорится в исследовании.В то же время 45 процентов опрошенных с психологическим насилием не сталкивались, остальные респонденты от ответа воздержались.Отмечается, что чаще всего о такой проблеме в рабочем коллективе говорили респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.Среди основных проявлений абьюза россияне также указали психологическое давление (13 процентов респондентов), повышенный тон и оскорбления (по 12 процентов), угрозы и шантаж (11 процентов). Реже граждане отмечали хамство и грубость (восемь процентов), игнорирование, пренебрежение и высокомерие (семь процентов), насмешки и издевательства (пять процентов), кумовство и блат (пять процентов), нецензурную брань (четыре процента), сплетни и харассмент (по три процента). В вопросе предполагался множественный вариант выбора.В исследовании участвовали 3000 экономически активных граждан с опытом работы из всех округов страны.
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общество, россия
Общество, Россия
Россияне стали чаще сталкиваться с психологическим насилием на работе

"SuperJob": доля россиян, страдающих от абьюза на работе, увеличилась на девять процентов

© iStock.com / RidofranzУставшая девушка в офисе
Уставшая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / Ridofranz
Уставшая девушка в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россияне стали чаще жаловаться на психологическое насилие на работе — за четыре года доля сотрудников, страдающих от этой проблемы, увеличилась до 40 процентов, свидетельствуют данные исследования SuperJob, которые есть у РИА Новости.
"Число россиян, жалующихся на абьюз на работе, растет: 31 процент в 2019 году, 40 процентов сейчас", — говорится в исследовании.
В то же время 45 процентов опрошенных с психологическим насилием не сталкивались, остальные респонденты от ответа воздержались.
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Отмечается, что чаще всего о такой проблеме в рабочем коллективе говорили респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.
«

"Основными проявлениями абьюза на работе россияне считают ситуации, в которых нарушается Трудовой кодекс: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности (30 процентов). Двадцать три процента россиян сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 15 процентов — с унижениями и 13 процентов — с эмоциональным давлением", — говорится в исследовании.

Среди основных проявлений абьюза россияне также указали психологическое давление (13 процентов респондентов), повышенный тон и оскорбления (по 12 процентов), угрозы и шантаж (11 процентов). Реже граждане отмечали хамство и грубость (восемь процентов), игнорирование, пренебрежение и высокомерие (семь процентов), насмешки и издевательства (пять процентов), кумовство и блат (пять процентов), нецензурную брань (четыре процента), сплетни и харассмент (по три процента). В вопросе предполагался множественный вариант выбора.
В исследовании участвовали 3000 экономически активных граждан с опытом работы из всех округов страны.
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