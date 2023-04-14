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Минфин Намибии заявил о заинтересованности в российских инвестициях - РИА Новости, 14.04.2023
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22:45 14.04.2023 (обновлено: 23:06 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/nambiya-1865477245.html
Минфин Намибии заявил о заинтересованности в российских инвестициях
Минфин Намибии заявил о заинтересованности в российских инвестициях - РИА Новости, 14.04.2023
Минфин Намибии заявил о заинтересованности в российских инвестициях
Намибия заинтересована в привлечении российских инвестиций в различные сферы, включая энергетику, заявил РИА Новости министр финансов африканского государства... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T22:45
2023-04-14T23:06
экономика
намибия
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Намибия заинтересована в привлечении российских инвестиций в различные сферы, включая энергетику, заявил РИА Новости министр финансов африканского государства Липумбу Шиими. Шиими подчеркнул, что власти африканской страны заинтересованы в привлечении российских инвестиций в различные сферы экономики Намибии. "Сейчас мы хотим больше (инвестиций) в различные сферы, особенно в энергетику. Мы верим, что у России есть экспертиза в сфере энергетики, у нас есть российская компания, которая работает в области минеральных ресурсов в Намибии", - добавил министр.
https://ria.ru/20221127/namibiya-1834537864.html
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экономика, намибия, россия, министерство финансов рф (минфин россии), мвф, всемирный банк
Экономика, Намибия, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), МВФ, Всемирный банк
Минфин Намибии заявил о заинтересованности в российских инвестициях

Глава Минфина Шиими: Намибия заинтересована в инвестициях России, в том числе в энергетику

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Намибия заинтересована в привлечении российских инвестиций в различные сферы, включая энергетику, заявил РИА Новости министр финансов африканского государства Липумбу Шиими.
«
"Нам нужно больше российских компаний, приходящих в Намибию. Думаю, мы можем найти взаимовыгодные инвестиционные возможности", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Шиими подчеркнул, что власти африканской страны заинтересованы в привлечении российских инвестиций в различные сферы экономики Намибии.
"Сейчас мы хотим больше (инвестиций) в различные сферы, особенно в энергетику. Мы верим, что у России есть экспертиза в сфере энергетики, у нас есть российская компания, которая работает в области минеральных ресурсов в Намибии", - добавил министр.
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