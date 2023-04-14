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Силуанов рассказал об обсуждении изменений налогообложения с нефтяниками - РИА Новости, 15.04.2023
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22:53 14.04.2023 (обновлено: 00:01 15.04.2023)
https://ria.ru/20230414/nalogi-1865477691.html
Силуанов рассказал об обсуждении изменений налогообложения с нефтяниками
Силуанов рассказал об обсуждении изменений налогообложения с нефтяниками - РИА Новости, 15.04.2023
Силуанов рассказал об обсуждении изменений налогообложения с нефтяниками
Правительство РФ обсуждает с нефтяниками еще ряд идей по корректировке механизма налогообложения, хотя баланс интересов в целом достигнут, заявил в интервью... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-14T22:53
2023-04-15T00:01
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
brent
urals
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает с нефтяниками еще ряд идей по корректировке механизма налогообложения, хотя баланс интересов в целом достигнут, заявил в интервью министр финансов Антон Силуанов."У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников. Обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".Он также добавил, что дисконт между марками нефти Brent и Urals сейчас сокращается, при этом Минфин установил механизм для более объективного налогообложения нефтяных компаний."Мы установили механизм для того, чтобы на уровень налогообложения нефтедобывающих компаний и, которые являются экспортерами, был более объективен. То есть мы этот уровень дисконта между Brent и Urals отрегулировали таким образом, что, несмотря на те уровни цен при продажах нашей нефти на мировых рынках, мы будем рассчитывать налог на добычу полезных ископаемых, исходя из фиксированного объема разницы между двумя сортами нефти", - сказал он."Мы, с одной стороны, приняли решение о прогнозируемости и защите бюджетных доходов, которые мы получаем от нефти и газа. С другой стороны, дали сигнал нашим компаниям нефтедобывающим о том, что нужно продавать свою нефть не ниже этих значений. И я думаю, что такой баланс интересов между нефтепроизводителями и государством в целом достигнут", - добавил министр.Он также отметил изменения тенденций с ценами на нефть. "Думаю, что страны-члены ОПЕК будут внимательно следить за уровнем цен. И то, что сейчас происходит, а происходит координация России и стран ОПЕК, я думаю, что это выгодно всем нефтедобывающим странам, и России тоже", - отметил глава Минфина.Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года - суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх существующих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы поддержать стабильность рынка. Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки, которое действует с марта, также до конца года.
https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html
https://ria.ru/20230410/nalog-1864151682.html
https://ria.ru/20230315/rabota-1857880074.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, brent, urals
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Brent, Urals
Силуанов рассказал об обсуждении изменений налогообложения с нефтяниками

Силуанов: правительство обсуждает с нефтяниками идеи корректировки налогообложения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает с нефтяниками еще ряд идей по корректировке механизма налогообложения, хотя баланс интересов в целом достигнут, заявил в интервью министр финансов Антон Силуанов.
"У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников. Обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
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Он также добавил, что дисконт между марками нефти Brent и Urals сейчас сокращается, при этом Минфин установил механизм для более объективного налогообложения нефтяных компаний.
"Мы установили механизм для того, чтобы на уровень налогообложения нефтедобывающих компаний и, которые являются экспортерами, был более объективен. То есть мы этот уровень дисконта между Brent и Urals отрегулировали таким образом, что, несмотря на те уровни цен при продажах нашей нефти на мировых рынках, мы будем рассчитывать налог на добычу полезных ископаемых, исходя из фиксированного объема разницы между двумя сортами нефти", - сказал он.
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"Мы, с одной стороны, приняли решение о прогнозируемости и защите бюджетных доходов, которые мы получаем от нефти и газа. С другой стороны, дали сигнал нашим компаниям нефтедобывающим о том, что нужно продавать свою нефть не ниже этих значений. И я думаю, что такой баланс интересов между нефтепроизводителями и государством в целом достигнут", - добавил министр.
Он также отметил изменения тенденций с ценами на нефть. "Думаю, что страны-члены ОПЕК будут внимательно следить за уровнем цен. И то, что сейчас происходит, а происходит координация России и стран ОПЕК, я думаю, что это выгодно всем нефтедобывающим странам, и России тоже", - отметил глава Минфина.
Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года - суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх существующих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы поддержать стабильность рынка. Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки, которое действует с марта, также до конца года.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановBrentUrals
 
 
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