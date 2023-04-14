https://ria.ru/20230414/muzey-1865451414.html

Александр Карелин поддержал открытие музея "Динамо"

Александр Карелин поддержал открытие музея "Динамо" - РИА Новости, 14.04.2023

Александр Карелин поддержал открытие музея "Динамо"

Открытие музея "Динамо" станет данью уважения спортсменам-победителям и тренерам, всем тем, кто ковал победу динамовцев, сказал трехкратный олимпийский чемпион... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:28

2023-04-14T19:28

2023-04-14T19:28

александр карелин

спорт

москва

общество

музеи

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Открытие музея "Динамо" станет данью уважения спортсменам-победителям и тренерам, всем тем, кто ковал победу динамовцев, сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, девятикратный чемпион мира, знаменитый динамовец Александр Карелин.Спортивно-исторический музей "Динамо", в котором 100-летняя история спортивного общества тесно переплетается с историей нашей страны, откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка в Москве. Музей создан при участии ВФСО "Динамо", предоставившего уникальные экспонаты и материалы, футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Москва, команды ВТБ Арена и Банка ВТБ, оказавшего проекту финансовую и управленческую поддержку."Динамо" всегда заботилось об архивировании и экспонировании символов и свидетельств побед своих спортсменов. Музей динамовского спорта — это прежде всего уважение к тем, кто ковал победы, уважение к тренерам, организаторам спортивной и служебной работы в рамках "Динамо". И конечно, это четкие материализованные ориентиры для тех, кто сегодня приходит в динамовские залы, кто продолжает традицию, выражающуюся не только в формуле "сила в движении". Сила в победах и в убежденности тех, кто, будучи динамовцем, принял присягу и обеспечивает правопорядок, безопасность, стабильность нашей большой державы. И "Динамо" здесь занимает очень большое, важное значение", - сказал Карелин, его слова цитирует пресс-служба "Карелин-Фонда".

https://rsport.ria.ru/20230207/muzey-1850339918.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр карелин, спорт, москва, общество, музеи