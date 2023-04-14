https://ria.ru/20230414/muzey-1865451414.html
Александр Карелин поддержал открытие музея "Динамо"
Александр Карелин поддержал открытие музея "Динамо" - РИА Новости, 14.04.2023
Александр Карелин поддержал открытие музея "Динамо"
Открытие музея "Динамо" станет данью уважения спортсменам-победителям и тренерам, всем тем, кто ковал победу динамовцев, сказал трехкратный олимпийский чемпион... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:28
2023-04-14T19:28
2023-04-14T19:28
александр карелин
спорт
москва
общество
музеи
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Открытие музея "Динамо" станет данью уважения спортсменам-победителям и тренерам, всем тем, кто ковал победу динамовцев, сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, девятикратный чемпион мира, знаменитый динамовец Александр Карелин.Спортивно-исторический музей "Динамо", в котором 100-летняя история спортивного общества тесно переплетается с историей нашей страны, откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка в Москве. Музей создан при участии ВФСО "Динамо", предоставившего уникальные экспонаты и материалы, футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Москва, команды ВТБ Арена и Банка ВТБ, оказавшего проекту финансовую и управленческую поддержку."Динамо" всегда заботилось об архивировании и экспонировании символов и свидетельств побед своих спортсменов. Музей динамовского спорта — это прежде всего уважение к тем, кто ковал победы, уважение к тренерам, организаторам спортивной и служебной работы в рамках "Динамо". И конечно, это четкие материализованные ориентиры для тех, кто сегодня приходит в динамовские залы, кто продолжает традицию, выражающуюся не только в формуле "сила в движении". Сила в победах и в убежденности тех, кто, будучи динамовцем, принял присягу и обеспечивает правопорядок, безопасность, стабильность нашей большой державы. И "Динамо" здесь занимает очень большое, важное значение", - сказал Карелин, его слова цитирует пресс-служба "Карелин-Фонда".
https://rsport.ria.ru/20230207/muzey-1850339918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр карелин, спорт, москва, общество, музеи
Александр Карелин, Спорт, Москва, Общество, Музеи
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Открытие музея "Динамо" станет данью уважения спортсменам-победителям и тренерам, всем тем, кто ковал победу динамовцев, сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, девятикратный чемпион мира, знаменитый динамовец Александр Карелин.
Спортивно-исторический музей "Динамо", в котором 100-летняя история спортивного общества тесно переплетается с историей нашей страны, откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка в Москве
. Музей создан при участии ВФСО "Динамо", предоставившего уникальные экспонаты и материалы, футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Москва, команды ВТБ Арена
и Банка ВТБ, оказавшего проекту финансовую и управленческую поддержку.
"Динамо" всегда заботилось об архивировании и экспонировании символов и свидетельств побед своих спортсменов. Музей динамовского спорта — это прежде всего уважение к тем, кто ковал победы, уважение к тренерам, организаторам спортивной и служебной работы в рамках "Динамо". И конечно, это четкие материализованные ориентиры для тех, кто сегодня приходит в динамовские залы, кто продолжает традицию, выражающуюся не только в формуле "сила в движении". Сила в победах и в убежденности тех, кто, будучи динамовцем, принял присягу и обеспечивает правопорядок, безопасность, стабильность нашей большой державы. И "Динамо" здесь занимает очень большое, важное значение", - сказал Карелин, его слова цитирует пресс-служба "Карелин-Фонда".
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