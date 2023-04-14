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Более 1,3 тысячи праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи - РИА Новости, 14.04.2023
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11:40 14.04.2023 (обновлено: 11:42 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/moskva-1865262677.html
Более 1,3 тысячи праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи
Более 1,3 тысячи праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи - РИА Новости, 14.04.2023
Более 1,3 тысячи праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи
Более 1,3 тысячи праздничных конструкций установили в столице в честь Пасхи, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:40
2023-04-14T11:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
новый арбат
светлое христово воскресение
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 1,3 тысячи праздничных конструкций установили в столице в честь Пасхи, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии Светлой Пасхи установили около церквей и храмов, на улицах и площадях, в парках, на въездах в город, возле вокзалов и станций метро более 1,3 тысячи объемно-декоративных конструкций. Это – пасхальные яйца и венки, световые арки, тоннели и деревья", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра добавил, что на билбордах и афишных стендах разместили 200 праздничных плакатов, а на цифровых билбордах и медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате транслируются тематические видео-открытки. Отмечается, что красочное оформление получила территория около Храма Христа Спасителя – там установили большое пасхальное яйцо, цветочный тоннель и композицию "Весенний лес". Помимо этого, цветочные тоннели украсили Якиманскую набережную и Новую площадь. "Все световые и декоративные конструкции – многофункциональные, их можно использовать многократно, меняя вид в зависимости от праздника", - говорится в публикации. -0-
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москва
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москва, петр бирюков, новый арбат, светлое христово воскресение
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Новый Арбат, Светлое Христово Воскресение

Более 1,3 тысячи праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкВид на улицу Смоленская в Москве
Вид на улицу Смоленская в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Вид на улицу Смоленская в Москве
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 1,3 тысячи праздничных конструкций установили в столице в честь Пасхи, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии Светлой Пасхи установили около церквей и храмов, на улицах и площадях, в парках, на въездах в город, возле вокзалов и станций метро более 1,3 тысячи объемно-декоративных конструкций. Это – пасхальные яйца и венки, световые арки, тоннели и деревья", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Заммэра добавил, что на билбордах и афишных стендах разместили 200 праздничных плакатов, а на цифровых билбордах и медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате транслируются тематические видео-открытки.
Отмечается, что красочное оформление получила территория около Храма Христа Спасителя – там установили большое пасхальное яйцо, цветочный тоннель и композицию "Весенний лес". Помимо этого, цветочные тоннели украсили Якиманскую набережную и Новую площадь.
"Все световые и декоративные конструкции – многофункциональные, их можно использовать многократно, меняя вид в зависимости от праздника", - говорится в публикации. -0-
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковНовый АрбатСветлое Христово Воскресение
 
 
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