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В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю - РИА Новости, 14.04.2023
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09:22 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/more-1865224904.html
В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю
В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю - РИА Новости, 14.04.2023
В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина вслед за Азовским морем, должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:22
2023-04-14T09:22
россия
украина
черное море
владимир константинов
сергей лавров
дмитрий кулеба
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина вслед за Азовским морем, должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории возвращены обратно в состав России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации. "Никакого НАТО здесь не будет. У НАТО много других морей, пусть там плавают. А в Черном море они плавать не могут, только тонуть. Если опираться на бредовые фантазии засевшего в Киеве наркогосподина и его банду, то и океан должен стать внутренним украинским морем. Они там уже дофантазировались до такого уровня неадекватности, что глобус Украины для них - не предел. Фактически же они уже утратили Азовское море, следующий этап - это утрата доступа к Черному морю", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, будущее территории Украины - предмет больших политических торгов, решающими для которых станут итоги спецоперации. "Но, безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины - это Россия. А значит и все Черноморское побережье - наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни, тем более, жителям Причерноморья. Теперь - время вернуть его законному владельцу", - сказал Константинов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230413/kuleba-1865092957.html
https://ria.ru/20230403/nato-1862648829.html
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россия, украина, черное море, владимир константинов, сергей лавров, дмитрий кулеба, нато
Россия, Украина, Черное море, Владимир Константинов, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, НАТО
В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю

Глава крымского парламента предложил полностью лишить Украину выхода к Черному морю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина вслед за Азовским морем, должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории возвращены обратно в состав России.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО", в то же время заявив о необходимости его демилитаризации.
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"Никакого НАТО здесь не будет. У НАТО много других морей, пусть там плавают. А в Черном море они плавать не могут, только тонуть. Если опираться на бредовые фантазии засевшего в Киеве наркогосподина и его банду, то и океан должен стать внутренним украинским морем. Они там уже дофантазировались до такого уровня неадекватности, что глобус Украины для них - не предел. Фактически же они уже утратили Азовское море, следующий этап - это утрата доступа к Черному морю", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, будущее территории Украины - предмет больших политических торгов, решающими для которых станут итоги спецоперации.
"Но, безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины - это Россия. А значит и все Черноморское побережье - наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни, тем более, жителям Причерноморья. Теперь - время вернуть его законному владельцу", - сказал Константинов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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РоссияУкраинаЧерное мореВладимир КонстантиновСергей ЛавровДмитрий КулебаНАТО
 
 
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