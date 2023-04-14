https://ria.ru/20230414/mishustin-1865321661.html

Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал

Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал - РИА Новости, 14.04.2023

Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить по возможности ушедший зарубежный капитал. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:55

2023-04-14T13:55

2023-04-14T14:14

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить по возможности ушедший зарубежный капитал."В процессе укрепления финансового суверенитета нужно не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить в той мере, в какой возможно, ушедший зарубежный капитал", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".Мишустин напомнил, что правительство перезапустило ряд инструментов, чтобы распределить риски между инвесторами и государством: на это направлены механизмы поручительств, институтов развития, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, Фабрика проектного финансирования.

https://ria.ru/20230414/ekonomika-1865328733.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, экономика, россия