https://ria.ru/20230414/mishustin-1865321661.html
Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал
Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал - РИА Новости, 14.04.2023
Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить по возможности ушедший зарубежный капитал. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:55
2023-04-14T13:55
2023-04-14T14:14
михаил мишустин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838391182_0:48:3155:1823_1920x0_80_0_0_7220691f61852320b0db1418b58c7ba4.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить по возможности ушедший зарубежный капитал."В процессе укрепления финансового суверенитета нужно не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить в той мере, в какой возможно, ушедший зарубежный капитал", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".Мишустин напомнил, что правительство перезапустило ряд инструментов, чтобы распределить риски между инвесторами и государством: на это направлены механизмы поручительств, институтов развития, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, Фабрика проектного финансирования.
https://ria.ru/20230414/ekonomika-1865328733.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838391182_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d51854e73fa9d112848419f151ca1177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал
Премьер Мишустин заявил о необходимости заместить ушедший из России зарубежный капитал
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить по возможности ушедший зарубежный капитал.
"В процессе укрепления финансового суверенитета нужно не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить в той мере, в какой возможно, ушедший зарубежный капитал", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
Мишустин напомнил, что правительство перезапустило ряд инструментов, чтобы распределить риски между инвесторами и государством: на это направлены механизмы поручительств, институтов развития, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, Фабрика проектного финансирования.
Мишустин заявил, что российская экономика справилась с основными вызовами