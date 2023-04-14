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Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал - РИА Новости, 14.04.2023
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13:55 14.04.2023 (обновлено: 14:14 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/mishustin-1865321661.html
Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал
Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал - РИА Новости, 14.04.2023
Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить по возможности ушедший зарубежный капитал. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:55
2023-04-14T14:14
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить по возможности ушедший зарубежный капитал."В процессе укрепления финансового суверенитета нужно не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить в той мере, в какой возможно, ушедший зарубежный капитал", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".Мишустин напомнил, что правительство перезапустило ряд инструментов, чтобы распределить риски между инвесторами и государством: на это направлены механизмы поручительств, институтов развития, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, Фабрика проектного финансирования.
https://ria.ru/20230414/ekonomika-1865328733.html
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михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал

Премьер Мишустин заявил о необходимости заместить ушедший из России зарубежный капитал

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить по возможности ушедший зарубежный капитал.
"В процессе укрепления финансового суверенитета нужно не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить в той мере, в какой возможно, ушедший зарубежный капитал", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
Мишустин напомнил, что правительство перезапустило ряд инструментов, чтобы распределить риски между инвесторами и государством: на это направлены механизмы поручительств, институтов развития, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, Фабрика проектного финансирования.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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