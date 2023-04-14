https://ria.ru/20230414/minoborony-1865223555.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab - РИА Новости, 14.04.2023
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab
Минобороны России опубликовало в пятницу видео уничтожения высокоточным боеприпасом украинской 155-миллиметровой самоходной гаубицы польского производства Krab. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:11
2023-04-14T09:11
2023-04-14T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
нато
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу видео уничтожения высокоточным боеприпасом украинской 155-миллиметровой самоходной гаубицы польского производства Krab.На 17-секундном видео, снятом с камеры российского беспилотника, показано обнаружение замаскированной огневой позиции самоходной артустановки, после чего по ней наносится удар, от уничтоженной машины поднимается столб дыма и пламени.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Krab – гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab - 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность – шесть выстрелов в минуту. До прошлого года единственным эксплуатантом этих самоходных гаубиц была польская армия.
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_47e22fe635915708ab79461d0f763a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нато, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab
Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы польского производства Krab
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу видео уничтожения высокоточным боеприпасом украинской 155-миллиметровой самоходной гаубицы польского производства Krab.
На 17-секундном видео, снятом с камеры российского беспилотника, показано обнаружение замаскированной огневой позиции самоходной артустановки, после чего по ней наносится удар, от уничтоженной машины поднимается столб дыма и пламени.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО
. США
поставили Киеву
дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик
. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Krab – гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab - 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность – шесть выстрелов в минуту. До прошлого года единственным эксплуатантом этих самоходных гаубиц была польская армия.