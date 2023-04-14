https://ria.ru/20230414/minoborony-1865223555.html

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab - РИА Новости, 14.04.2023

Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab

Минобороны России опубликовало в пятницу видео уничтожения высокоточным боеприпасом украинской 155-миллиметровой самоходной гаубицы польского производства Krab. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:11

2023-04-14T09:11

2023-04-14T09:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

нато

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу видео уничтожения высокоточным боеприпасом украинской 155-миллиметровой самоходной гаубицы польского производства Krab.На 17-секундном видео, снятом с камеры российского беспилотника, показано обнаружение замаскированной огневой позиции самоходной артустановки, после чего по ней наносится удар, от уничтоженной машины поднимается столб дыма и пламени.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Krab – гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab - 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность – шесть выстрелов в минуту. До прошлого года единственным эксплуатантом этих самоходных гаубиц была польская армия.

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, нато, безопасность, вооруженные силы рф