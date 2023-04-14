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Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 14.04.2023 (обновлено: 09:24 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/minoborony-1865223555.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab - РИА Новости, 14.04.2023
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab
Минобороны России опубликовало в пятницу видео уничтожения высокоточным боеприпасом украинской 155-миллиметровой самоходной гаубицы польского производства Krab. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:11
2023-04-14T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
нато
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу видео уничтожения высокоточным боеприпасом украинской 155-миллиметровой самоходной гаубицы польского производства Krab.На 17-секундном видео, снятом с камеры российского беспилотника, показано обнаружение замаскированной огневой позиции самоходной артустановки, после чего по ней наносится удар, от уничтоженной машины поднимается столб дыма и пламени.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Krab – гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab - 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность – шесть выстрелов в минуту. До прошлого года единственным эксплуатантом этих самоходных гаубиц была польская армия.
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в мире, россия, сша, нато, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской САУ Krab

Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы польского производства Krab

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу видео уничтожения высокоточным боеприпасом украинской 155-миллиметровой самоходной гаубицы польского производства Krab.
На 17-секундном видео, снятом с камеры российского беспилотника, показано обнаружение замаскированной огневой позиции самоходной артустановки, после чего по ней наносится удар, от уничтоженной машины поднимается столб дыма и пламени.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Krab – гаубицы, которые находятся на вооружении польской армии в течение нескольких лет. Гусеничное шасси производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 миллиметров является модификацией британского орудия. Максимальная дальность стрельбы Krab - 40 километров штатным боеприпасом, скорострельность – шесть выстрелов в минуту. До прошлого года единственным эксплуатантом этих самоходных гаубиц была польская армия.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАНАТОБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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