https://ria.ru/20230414/medved-1865366239.html
Медведь Гром, приехавший из Донбасса в Москву, вышел из спячки
Медведь Гром, приехавший из Донбасса в Москву, вышел из спячки - РИА Новости, 14.04.2023
Медведь Гром, приехавший из Донбасса в Москву, вышел из спячки
Медведь Гром из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вышел из спячки, сообщила журналистам в пятницу генеральный директор зоопарка... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:45
2023-04-14T15:45
2023-04-14T16:18
хорошие новости
донбасс
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светлана акулова
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Медведь Гром из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вышел из спячки, сообщила журналистам в пятницу генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. "Медведь Гром приехал из города Кременная, находился в центре боевых действий и попал под большой стресс, поэтому было принято решение его эвакуировать к нам, в центр воспроизводства. Он уже реабилитирован и впервые за всю свою жизнь ложился спать в зимний сон. Сейчас он уже бодрствует, чувствует себя хорошо", — сказала Акулова. Она уточнила, что медведь будет находиться в центре воспроизводства, пока один из зоопарков Донбасса не примет решение о его возвращении в родные края. "Мы стараемся не вывозить животных из зоопарков Донбасса, а наоборот, помогать им и только в крайних случаях эвакуировать животных", — сказала Акулова. Бурый медведь по кличке Гром около десяти лет жил на территории пивного завода, где его опекали местные сотрудники. Но животное находилось в стрессе — его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя подальше — в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных.
https://ria.ru/20230410/medvedi-1864259527.html
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донбасс, кременная, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Донбасс, Кременная, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Медведь Гром, приехавший из Донбасса в Москву, вышел из спячки
Приехавший из Донбасса медведь Гром вышел из спячки в Московском зоопарке