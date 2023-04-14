https://ria.ru/20230414/medved-1865366239.html

Медведь Гром, приехавший из Донбасса в Москву, вышел из спячки

Медведь Гром, приехавший из Донбасса в Москву, вышел из спячки - РИА Новости, 14.04.2023

Медведь Гром, приехавший из Донбасса в Москву, вышел из спячки

Медведь Гром из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вышел из спячки, сообщила журналистам в пятницу генеральный директор зоопарка... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:45

2023-04-14T15:45

2023-04-14T16:18

хорошие новости

донбасс

кременная

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Медведь Гром из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вышел из спячки, сообщила журналистам в пятницу генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. "Медведь Гром приехал из города Кременная, находился в центре боевых действий и попал под большой стресс, поэтому было принято решение его эвакуировать к нам, в центр воспроизводства. Он уже реабилитирован и впервые за всю свою жизнь ложился спать в зимний сон. Сейчас он уже бодрствует, чувствует себя хорошо", — сказала Акулова. Она уточнила, что медведь будет находиться в центре воспроизводства, пока один из зоопарков Донбасса не примет решение о его возвращении в родные края. "Мы стараемся не вывозить животных из зоопарков Донбасса, а наоборот, помогать им и только в крайних случаях эвакуировать животных", — сказала Акулова. Бурый медведь по кличке Гром около десяти лет жил на территории пивного завода, где его опекали местные сотрудники. Но животное находилось в стрессе — его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя подальше — в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных.

https://ria.ru/20230410/medvedi-1864259527.html

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донбасс, кременная, светлана акулова, московский зоопарк